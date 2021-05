Vintecatro establecementos vinculados ao sector turístico do Condado, da Paradanta e de Salceda de Caselas recibiron o recoñecemento Sicted (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos).

A entraga de diplomas celebrouse o pasado 24 de abril nunha gala celebrada, con medidas anticovid, en Mondariz Balneario. Estivo organizada polo Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Condado-Paradanta, como xestor do Destino SICTED Condado Paradanta. Nel están integrados dez concellos: A Cañiza, Arbo, As Neves, Covelo, Crecente, Mondariz, Balneario, Ponteareas, Salvaterra de Miño e Salceda de Caselas.

A I Gala de Calidade Turística do Condado Paradanta estivo presentada pola ponteareá Cristina Maró e amenizada pola voz de María Reirís. Nela participaron as dez alcaldesas e alcaldes, o presidente do Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, e o vicepresidente Primeiro e Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda.

Na súa intervención Rueda destacou a necesidade de crear destinos turísticos de calidade, a identificación de Galicia como un destino seguro e agradeceu o traballo que dende o Xeodestino Condado Paradanta e os seus servizos e empresas veñen facendo neste sentido.

Na gala tamén se entregou os premios aos fotógrafos premiados no II Concurso Fotográfico do Condado Paradanta. A gala puido verse a través de YouTube.

O GDR Condado-Paradanta lembra que xa foi publicada no DOG a apertura da nova convocatoria de axudas do Programa Leader 2021-2022 e o prazo de presentación finalizará o 3 de xuño.