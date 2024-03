“No podemos dejar atrás ese bagaje cultural y mitológico que posee A Illa”

Nació pocos meses antes de la apertura del puente, esa obra que acabaría transformando por completo aquel pequeño pueblo de marineros que vivía prácticamente aislado del continente. Andrea Fernández no pudo vivir aquellos momentos, pero todos esos recuerdos, todas aquellas historias, le fueron llegando a través de la memoria de su familia, especialmente de la que guardaban sus mujeres, creando en ella una añoranza que se deja entrever en cada párrafo de “Jarroa”, su opera prima que comenzó a comercializarse el pasado jueves a través de la editorial Pengüin.

–Comunicadora, ilustradora, escritora, ... No sé como le gusta autodefinirse.

–No me gustan las etiquetas y si tuviese que decidirme por alguna escogería la de contadora de historias con el material que sea. Cuando coges una cámara estás seleccionando e inventando una narrativa. Lo mismo ocurre con la oralidad, cuando contaba historias a mis alumnas de La Platanera o a mi hermana. Ahora he optado por hacerlo en papel, contando algo que sentía, que sabía que estaba ahí. La verdad es que ha sido bastante fluido, incluso he llegado a asustarme de lo fácil que ha sido, porque en la ilustración suele ser bastante más laborioso.

–Su primera novela tiene a A Illa como protagonista y de título una palabra muy de sus marineros como es “Jarroa”

–”Jarroa” es una palabra que me parecía maravillosa a la hora de definir todo lo que quería contar. Es una palabra propia de ese lenguaje isleño y que yo escuchaba en la boca de los marineros de mi familia constantemente. La he llegado a buscar en diccionarios y nunca la he encontrado. Se trata de una brisa fresca de verano que llega desde el mar y en la novela me sirve para introducir todo ese lenguaje isleño que aparece en todo el libro.

–¿Como surge la idea de “Jarroa”?

–Tenía la necesidad de mantener A Illa con vida. Es un personaje más en la novela porque la siento como algo propio, pero noto como se va desvaneciendo esa isla en la que yo crecí y que quiero mantener viva. En la novela hay historia, hay oralidad, musicalidad, motes y sobre todo, leyendas y rituales propios que todos los que nacimos y vivimos en A Illa hemos escuchado alguna vez y conocemos como la de “o aire” de los niños.

–Habla de que muchos de que esas costumbres y leyendas se están desvaneciendo ¿Se está continentalizando A Illa?

–Hablo de mi experiencia, de lo que yo viví, y eso que yo ya no pude conocer una isla sin puente, un elemento arquitectónico que es simbólico para todos nosotros, pero recuerdo que llegue a poder jugar en el medio del camino, que nos juntábamos todos los vecinos en fechas como San Xoán y que estábamos muy unidos. Esa Illa que yo viví, estaba algo más asfaltada que la de mis abuelos, pero todo eso ha cambiado mucho. No se si la palabra es continentalizar, pero si que noto que hay una pérdida de valoración de lo nuestro, del tesoro que tenemos, de olvidarnos de que antes vivíamos de puertas hacia afuera y ahora cada uno va a lo suyo. Me horroriza escuchar frases como que A Illa está poco aprovechada porque considero que se debería cuidar mucho más, pero no continuar con la explotación que llevamos. Me da miedo el camino que se está cogiendo y me da mucha pena que esa especie de utopía en la que viví se esté perdiendo, me da pena que nadie sepa quien era Andrés O Chopo y muchas otras personas con sus apodos y que se olvide su forma de vivir.

–¿Cómo consiguió recopilar toda esa riqueza de leyendas y mitos orales que esconde A Illa?

–Por desgracia, me quedé sin abuelos muy pronto y ese debe ser uno de los motivos por los que me atrae hablar con la gente mayor. Voy a los bancos de la Abilleira a hablar con las personas mayores, les hago fotos y les pido que me recuerden su infancia y que viajen de nuevo a aquella Illa. También lo hago con mi padrino, mis tíos y las mujeres de mi familia, a los que uso siempre en el buen sentido de la palabra, para recoger esa memoria. Es cierto que lo que no pasamos penurias igual tenemos un tanto romantizado el pasado, pero creo que es algo muy rico al que debemos agarrarnos. Entiendo que la gente quiera mirar hacia adelante, pero no podemos dejar atrás un bagaje cultural como el que existe en A Illa. Debemos hacer lo posible para que se siga transmitiendo.

Portada del libro "Jarroa" / Andrea Fernández

“En los retiros, siempre pongo en valor esta tierra” –”Jarroa” se encuentra entre los libros seleccionados para la colección Caballo de Troya. –Es una colección de la editora Pengüin en la que la escritora y editora Sabina Urraca selecciona novelas de seis escritoras nóveles porque considera que cuenta con una gran calidad. Estoy encantada de que haya sido así y espero que, a través de todas sus páginas, los vecinos de A Illa se sientan identificados con toda esa memoria que destila. –A Illa también está muy presente en su proyecto artístico “La Platanera”. –Ocupa todo, forma parte de mi trabajo y de mi imaginario. En los retiros siempre pongo en valor esta tierra y lo hago en grupos pequeños, para que sea totalmente sostenible, e intento que aquellos que participan en el taller se vayan sintiéndose, de alguna forma, pertenecientes a esta tierra. –Después de doce años, el proyecto sigue vivo. –¡Y tanto! Además de los retiros artísticos, que van a seguir funcionando, lo estoy abriendo a escritores, para que la gente venga a desconectar a A Illa. Por aquí ya han pasado Elisa Ferrer o Cristina Araújo y estamos en contacto con más para que se acerquen a conocer este pequeño rincón arousano.

