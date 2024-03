Los Pecos e Inhumanos se dan cita en la “Fiesta de los 80” del pazo de Vista Real

El próximo 22 de junio, el pazo de Vista Real será escenario de un auténtico “revival” musical con la década de los 80 como hilo conductor. El evento “Fiesta de los 80–O Son de Vilanova Fest” fue presentado ayer con la presencia de Gonzalo Durán, Javier Tourís, acompañados por Santi Sánchez miembro del mítico grupo Los Inhumanos.

La iniciativa del festival surge de la inquietud de la comisión de fiestas de András por generar un evento musical en Vilanova sacando partido de las posibilidades que presenta el pazo de Vista Real para acontecimientos de este tipo. El apoyo del Concello de Vilanova fue total desde el inicio, sumándose también la Diputación de Pontevedra y la Xunta.

El cartel incluye nombres de lo más conocido entre los grupos que tuvieron su explosión musical hace ya más de cuatro décadas. Los Inhumanos, con temas como “Que difícil es hacer el amor en un simca mil” o “Me duele la cara de ser tan guapo”, estará representado en La Banda del Capitán Inhumano.

Allí también estará Bernárdez, cantante de The Refrescos, que hará sonar su conocido tema de “Aquí no hay playa”. Javier Herrero, voz de Los Pecos, también hará parada en Vilanova dentro de la gira del 45º aniversario del dúo que integraba con su hermano Pedro. Aquella revolución que supusieron canciones como “Háblame de ti”, “Y te vas” o “Si me faltas tú” volverán a sonar para mayores y jóvenes el próximo 22 de junio en Vista Real.

Compartiendo cartel, también estarán El Norte con su canción “Un diamante es para siempre”, así como Joaquín Padilla, líder de Iguana Tango y que pone la música en la televisión nacional al programa “La ruleta de la fortuna”. También estará Guaraná, quienes ocuparon el primer puesto de ventas hace años con el tema “La casa de Inés”.

Las entradas, por 10 euros se pueden adquirir en woutick.es. En la presentación, José Ramón Aido, representó a la comisión de fiestas de András señaló que “teníamos ganas de hacer un festival para la gente vintage”. Por otra parte, Santi Sánchez componente de Los Inhumanos, señaló que “los 80 tienen algo maravilloso porque son canciones que han quedado. Lo mágico de esto es que cuando escuchas estas canciones vas a ver distintas generaciones que las canta y eso ya no pasa. Algo nostálgico, pero muy vivo. Muchos dicen que nunca han sido tan necesarias esas canciones como ahora por la falta que hay de formas de divertirse”.

Suscríbete para seguir leyendo