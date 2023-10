La música de La Casa Azul anima el ambiente de la LX Festa do Marisco de O Grove

Ya se vio una imagen muy similar en la noche del viernes cuando Leïti Sène, DJ Payca y DJow Trece lograron crear una velada de verdadera explosión de locura en O Grove.

Y es que el rap de Leïti Sène y las mezclas de los disyóqueis locales DJ Payca y DJow Trece desataron un enorme ambiente en la carpa de conciertos, que se llenó por vez primera en esta edición de la fiesta para bailar al ritmo de la música de estos tres artistas.

De este modo, público de todas las edades, aunque fundamentalmente jóvenes, se congregaron en la carpa para disfrutar de la segunda noche de fiesta y entrar de la mejor forma posible en las actividades del fin de semana.

Como estaba previsto, los conciertos comenzaron a las 23.00 horas, primero con la actuación del DJ Payca con música techno, un ritmo fuerte “para comenzar a calentar motores después de disfrutar de la Festa do Marisco” porque han sido muchos los que se acercaron a la localidad ex profeso para vivir los conciertos.

Posteriormente llegó de Cataluña la actuación del artista emergente Leïti Sène, con su mezcla entre hip-hop y rap. El artista presentó su último álbum, titulado Apocalipsi, aunque también ofreció temas de su corta pero ya exitosa discografía. Finalizó DJow Trece que elevó la temperatura a altas horas de la noche, antes de comenzar el primer día grande de la LX Festa do Marisco, que, como indican los organizadores ha tenido el mejor inicio de la historia a nivel de ambiente”.

La actuación de Paradanda-Mecos animó también la espectacular jornada con una exhibición frente al monumento de O Pescador.

Motos y barcos dan vistosidad a la fiesta





Una completa jornada depara la fiesta a los asistentes de hoy domingo, tanto que ya comienza a las nueve y media de la mañana con el VIII Encontro Internacional de scooters clásicas, que se concentrarán en la plaza de O Corgo para luego realizar una ruta por la turística localidad, sin olvidar el paso por la emblemática isla de A Toxa. La actividad deportiva se completa con el vistoso encuentro de dornas a remo que se desarrollará en el campo de regatas. El llamado Desafío Arousa es uno de los espectáculos que llaman poderosamente la atención del público que se acerca el primer fin de semana del Marisco a O Grove. Como no podía ser menos, los niños también tienen sus actividades propias. A las cinco de la tarde se llevan a cabo actividades infantiles, con juegos tradicionales en la praza do Corgo, hasta las 19.30 horas. Como cada día de la feria, las casetas abrirán sus puertas a las once y media de la mañana para comenzar a vender raciones del exquisito marisco de las rías. Cabe señalar que son 23 los productos que se ofrecen a los comensales.