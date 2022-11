Un histórico entre los investigados por la red de O Salnés: Ramón Dorgambide

El historial de Ramón Dorgambide es largo y extenso. Mano derecha del hijastro de Laureano Oubiña, estuvo implicado en el frustrado alijo de dos toneladas de cocaína en Corme en el 2006, por el que cayó toda la organización que lideraba Pérez Lago. Por aquel alijo, acabaría siendo condenado a siete años de prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que en un primer momento, solicitaba 18 años de prisión. Sin embargo, Dorgambide decidió que no quería entrar en prisión y se escabulló hasta mayo de 2012, cuando los agentes de la Udyco y el Greco lo localizaban en León, donde fue detenido.

Mientras se encontraba en prisión, dos personas accedieron a una de las viviendas que posee en la urbanización de O Rial y mantuvieron secuestradas a su mujer y a la mujer que se encargaba de limpiar la casa, huyendo posteriormente en un vehículo que acabaría siendo calcinado en Meis. Aquello ocurría en 2013, pero años después, serían detenidos dos de los supuestos agresores. En abril de 2019 se celebró el juicio, en el que las dos mujeres sufrieron una repentina amnesia de reconocer a sus secuestradores. Esta declaración coincidía en el tiempo con el incendio de una nave vinculada a Pérez lago en las proximidades de Armenteira.

Ramón Dorgambide no es el único personaje conocido que se encuentra entre los investigados por la Udyco y el Greco Galicia esta semana. También figura un conocido procurador judicial vilagarciano, Manuel A., que ayer permanecía detenido en la comisaría de Pontevedra a la espera de declarar, previsiblemente hoy, ante la jueza del juzgado de instrucción número 1 de Vilagarcía.

A estos dos hay que añadir una larga lista de vecinos de A Illa, donde se centralizaron la mayor parte de los registros y detenciones realizadas el pasado lunes. Varios de ellos han estado vinculados a operaciones en el estrecho, transportando estupefacientes, fundamentalmente hachís, desde Marruecos a España en lanchas rápidas. Veteranos en esas lides son Luis D., Antonio O. y Carlos O., tres de los detenidos el pasado lunes que cuentan con un amplio historial policial por supuestos delitos contra la salud pública.

En ese municipio habrían sido detenidas, al menos, siete personas, a las que hay que sumar los registros realizados. En la operación que se desató el pasado lunes participaron un total de 150 agentes de Policía Nacional de las comisarías de Vilagarcía, Pontevedra y Vigo, así como agentes especializados en la lucha contra el crimen organizado de la Udyco central y Greco Galicia.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha confirmado que continúa “totalmente abierta” la operación contra el tráfico de drogas desarrollada desde el pasado viernes en la Rías Baixas, en varios municipios de las provincias de Pontevedra y A Coruña. “Es un operativo bastante amplio donde estamos realizado varios registros a lo largo de toda Galicia, principalmente en O Salnés”. Así lo ha manifestado en un acto celebrado ayer en A Coruña a preguntas de los periodistas sobre el asunto. “Ya tenemos la constancia de 21 detenidos y vamos a seguir con la parte de la investigación porque toca varios frentes”, ha puntualizado.El delegado ha añadido que “en estas últimas semanas” se repite el hecho de que “a partir de una operación surgen informaciones para abrir otras nuevas”.El operativo está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía de Arousa. El pasado lunes, los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) practicaron varias entradas y registros, principalmente en domicilios de la zona. Los agentes han decomisado dinero, coches y teléfonos móviles. Estas acciones se han desarrollado en los municipios pontevedreses de Vilagarcía, Catoira, A Illa de Arousa, Vilanova y Cambados, y en los coruñeses de Boiro y Rianxo.

Alonso: “La lucha contra el narcotráfico debe estar entre las prioridades para los políticos





Cada vez que se desarrolla una operación en la comarca de O Salnés, los integrantes de la Fundación Galega contra o Narcotráfico reconocen que sienten un sabor agridulce en la boca. Fernando Alonso, gerente de la entidad, destacaba que “por un lado estamos muy satisfechos por el éxito del operativo, pero por el otro nos queda cierta amargura de que vuelva una y otra vez, por eso entendemos que debe haber más y mayor contundencia contra los narcos”.Alonso anima a la sociedad arousana a rebelarse contra “la resignación de que se acabe convirtiendo en algo folclórico; eso no puede ser, tenemos un problema grave de seguridad y de salud que debemos frenar”.Para ello es necesario que se adopten medidas contundentes, y para ello, necesitamos una implicación política”. Alonso insiste en que “Si los que legislan y gobiernan no tienen esto como prioridad, si los narcos y las drogas no están en la agenda política, difícil va a ser acabar con ellos, por eso creemos que se debe dotar a la justicia de mayores medios”.