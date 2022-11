¿Qué opciones tienen las empresas para abaratar el coste de la electricidad?

Con los precios de la energía disparados y sin visos de que la situación mejore, muchas empresas han comenzado a buscar alternativas más asequibles a su bolsillo para seguir encendiendo la luz, sin verse abocadas a cerrar las puertas al no poder hacer frente a los costes. Conscientes de esta situación, Galicia Foro Empresarial celebró ayer un encuentro en Granbazán en el que participó Juan Ignacio Rodríguez, director técnico de Inega que, además de explicar las diferentes ayudas que ofrece la administración, también dio a conocer alternativas para la transición energética que pueden ir aplicando las empresas de cara al futuro.

Entre las preguntas que se le plantearon al director del Inega destacó el del funcionamiento de las comunidades energéticas. Para el director de Inega, la alternativa más rápida y sencilla sería apostar por un autoconsumo compartido, una opción que se encuentra perfectamente regulada.

El modelo de las comunidades energéticas ya existe en la comarca de O Salnés, aunque no en una faceta empresarial, como es el caso de A Illa de Arousa. Este modelo estaría todavía por desarrollar al no contar con un marco normativo que permita regularlo, aunque “si se están desarrollando iniciativas más pequeñas bajo unos estatutos que persiguen fines sociales, porque va mucho más allá de un autoconsumo compartido”. Rodríguez hace hincapié en que un nicho de “oportunidad para los ámbitos empresariales e industriales donde se pueda fomentar un híbrido entre una comunidad energética local, un autoconsumo compartido, pero con una acepción empresarial”. “Se está iniciando un piloto en el parque tecnológico de Tecnópoli en Ourense, donde varias empresas están dando pasos para una comunidad energética empresarial”. El objetivo sería que sirva de referencia a otros modelos pero no todas las comunidades energéticas son iguales, y cada una requiere su análisis riguroso para sacar el máximo provecho.

En lo que respecta al autoconsumo, hay empresas que han solicitado ayudas y que se encuentran en la lista de espera porque el presupuesto del Inega se encuentra agotado. “Hemos solicitado una ampliación del presupuesto para poder cubrir esas necesidades”, explicó Rodríguez, animando a las empresas a seguir en la lista.

El director del Inega dejó muy claro que Galicia se está preparando para una transición energética, razonable y con unos objetivos ambiciosos de cara a 2050, reduciendo a la mínima expresión los combustibles fósiles. “La generación de energías renovables “avanza en Galicia, somos referentes a nivel nacional en el uso y aprovechamiento de la energía eólica, hidráulica, biomasa y geotérmica, unos recursos renovables tremendamente atractivos que nos permiten fijar una serie de objetivos estratégicos”, posicionando a Galicia como polo energético innovador y contando con un sector industrial más competitivo, eficiente y sostenible.

Por otra parte, el director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, visitó ayer en Meis las instalaciones de la empresa Eventos Señoráns, que realizó mejoras en su iluminación gracias al programa autonómico Bono Enerxía Peme. En concreto, sustituyó toda la iluminación de la sala antigua destilería y del salón de bodas por un sistema LED que le permitirá un ahorro anual del 675 en los consumos. En total, la Xunta otorgó 6.000 euros de ayuda para una inversión de 7.948 euros.

Eventos Señoráns es uno de los cerca de 660 beneficiarios de la última convocatoria del Bono Enerxía Peme, que recibirán tres millones de euros para la mejora energética de sus instalaciones. La Xunta tiene previsto convocar en 2023 una nueva edición de este programa, al que destinará 4,7 millones de euros y que incorporará actuaciones de asesoramiento energético.