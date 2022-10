Arousa pide una solución inmediata a los vertidos

La política o la judicial. Esas son las dos vías que le quedan al sector mar-industria para convencer a Costas del Estado de la necesidad de que se lleven a cabo las obras de mejora de la red de alcantarillado entre Vilanova y Cambados, lo que acabaría con los constantes vertidos de la red. Sin embargo, el tiempo que puede suponer cada una de las dos no es el mismo precisamente, y eso, tiempo, es lo que no tiene el sector que, ante los constantes episodios de vertidos, puede encontrarse con un cambio de catalogación, pasando todo el entorno de zona B a zona C, lo que provocaría pérdidas astronómicas.

Es por ello que, sin descartar la vía judicial, que llevaría años, tanto el sector como los concellos son partidarios de activar la vía política, contactando con los representantes gallegos en el Parlamento para que encontrar “una solución rápida a través de la presión que hagan nuestros representantes en el Congreso”. Así se explicaba ayer Lucas Daporta, presidente de la Asociación Galega de Depuradores (Agade), que insiste en que “se debe actuar ahora, antes de que pueda haber un cambio en la calidad de las aguas, un cambio que puede poner en riesgo el 65% de la producción de mejillón que va para fresco o afectar a la mayoría de la de ostra, que se concentra en los polígonos más próximos a donde se registra el vertido”. Además, también supondría un duro golpe para los mariscadores que trabajan en ese entorno. “Sería un problema gravísimo, con pérdida de puestos de trabajo, e incluso, cierres de fábrica, por eso debe ser ahora cuando hay que actuar”, explica Daporta. Insiste en que “esto pasaría en el peor de los casos, pero es en el que hay que ponerse, porque si no se resuelve este problema, acabaremos así, por eso queremos soluciones y que sean inmediatas, porque si se llegan va cerrar las zonas de producción, no las va a haber a corto y medio plazo”. El responsable de los depuradores también insiste en que lo ocurrido con el proyecto para mejorar la red entre Vilanova y Tragove es “totalmente inexplicable” ya que el estudio beneficiaba de forma notable el funcionamiento de la red de alcantarillado, y lo que es más importante, acababa con los vertidos que, de forma periódica, se registran en la zona de Rego de Alcalde. Es más, tras un arduo trabajo, los técnicos de Costas de la jefatura de Pontevedra le habían dado el visto bueno al considerarlo “beneficioso”, que beneficiaba la calidad de las aguas y que cumplía con todos los requisitos de protección al medio ambiente. Daporta insiste en que “si hay que hacer alguna modificación a ese proyecto, la haremos, pero es muy necesario y es viable, por eso no entendemos que un mismo Gobierno nos diga una cosa y luego la contraria, por eso da la sensación de que no hay voluntad de llevarlo a cabo”. Los depuradores y el resto del sector mar-industria tienen de aliados a los alcaldes de los dos municipios Samuel Lago (PSOE) y Gonzalo Durán (PP), de Cambados y Vilanova respectivamente. El primero de ellos parte de una premisa clara: “la sustitución del colector es imprescindible y urgente”. Lago recuerda que “se encuentra muy deteriorado y provoca vertidos de forma constante en una zona muy sensible por eso el proyecto debe ser autorizado”. Además, hace hincapié en que “la instalación ya existe, solo se está planteando una reforma de la misma que, a mayores, mejora la calidad del agua, no causa impacto visual y va a favorecer un mayor disfrute de la zona para los vecinos, a lo que se suman los beneficios para los sectores acuícola y marisquero”. Lago insiste en que se debe trabajar en dos vías, por un lado, instando a los diputados gallegos a presionar a Costas, y por el otro, estableciendo contactos directos con el ente, con una mesa de trabajo en la que estén representados los municipios, Costas, Augas de Galicia y el sector para ver sobre que ámbitos del proyecto “se puede trabajar sin que suponga una desvirtuación sustancial del mismo para que no se demore más en el tiempo y pueda salir adelante”. Durán, por su parte, no dudó en aseverar que “el proyecto no es necesario cambiarlo y, si lo sufre, será porque no nos queda otra que atender a los caprichos de algún político de medio pelo al que habrá que salvarle la cara, pero el informe emitido en Costas Pontevedra dice que cumple perfectamente”. Lo que tiene claro es que para resolver esta cuestión “debemos demostrar fuerza y unión, presionando a nuestros diputados, que cobran un buen sueldo por estar allí, para que exijan a la ministra que tome las medidas pertinentes”. Para el regidor vilanovés está muy claro que “a vascos y catalanes no se les hubiese hecho esto, pero como los gallegos no protestamos pues nos tratan así; los diputados tienen que defendernos en Madrid y obligar a Costas a cumplir la Ley, porque cada día que pasa, se está contaminando la ría”. Inversión de 1,7 millones en el saneamiento de Cambados

La Xunta licitó ayer las obras de mejora del saneamiento municipal de Cambados, que supondrán una inversión de más de 1,7 millones de euros para el ente autonómica. La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recogía ayer la contratación de esta inversión, cuyo plazo para la presentación de ofertas finalizará el próximo 11 de noviembre.Esta actuación cuenta con un plazo de ejecución de 15 meses, incluye la mejora del saneamiento en el núcleo urbano de Cambados, proyectando nuevos colectores para crear una red separativa en ciertas zonas. También se prevé la optimización del sistema en la zona de O Facho, con dos nuevas impulsiones, así como una serie de nuevos colectores.La intervención contempla, además, la automatización y telecontrol de los bombeos principales y la mejora de los que se encuentran en las plazas de Fefiñáns y Concello.Esta actuación es una de las cuatro previstas por la Xunta parsa finalizar este año con un nuevo impulso al saneamiento de la ría de Arousa y para lo que se han movilizado un total de 18 millones de euros. Así, ya se ha licitado la mejora del bombeo y colector de Cabanelas, por un importe de más de un millón de euros; también se han adjudicado las obras de renovación del sistema de saneamiento de Vilagarcía, con una inversión de 10 millones; y en otoño comenzará la mejora de la depuradora de Tragove para duplicar su capacidad para tratar las aguas de Cambados, Ribadumia y Vilanova, con una inversión de 5,3 millones de euros.