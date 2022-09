La oposición se cansa de los "desplantes" de Durán

Hace casi un año, Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova de Arousa, tomaba la decisión de ignorar cualquier planteamiento de la oposición en los plenos. El último de ellos no fue una excepción pese a que los puntos que se trataban eran muy importantes para los vecinos, al abordarse cuestiones como la subida de tasas. Cansados de esta situación, de predicar en el desierto cualquier iniciativa o de encontrarse con el muro de la mayoría absoluta cada vez que intentan fiscalizar al grupo de gobierno, los grupos de la oposición, PSOE y Gañemos, están meditando acudir al Valedor do Pobo para denunciar lo que sucede en las sesiones plenarias.

“Los plenos son el lugar donde debe debatirse las cuestiones fundamentales para cualquier municipio, un debate que se nos está hurtando, de que no solo se nos está faltando al respeto a los ediles de la oposición, sino a todos los vecinos del municipio, a los que no se les explican las decisiones que se adoptan”, señala Javier Dios, el portavoz del PSOE. A Dios Pomares no le sorprendían las declaraciones anteriores a la sesión plenaria, en la que Durán culpaba a Pedro Sánchez de la subida de las tasas municipales de Vilanova, “una excusa que no se atrevería a dar en un pleno, porque sabe que no es cierto, por eso elude los debates en la sesión”.

Similar consideración tiene la edil de Gañemos, Elena Cores, que no duda en calificar lo que sucede en el Concello de Vilanova como “algo absurdo, da la sensación de que se está desautorizando a sí mismo, mostrando su actitud totalitaria en el Concello de Vilanova; él sabrá lo que hace, pero esa actitud, desde luego, es muy poco democrática”.

Cores recuerda que tanto en la comisión como en el pleno “le pregunté a los ediles del PP como apoyaban esta subida de tasas brutal, si solo se suben los impuestos a la oposición, porque todos votaron a favor sin dudarlo, por lo que da la impresión de que a ellos no les afecta”. La edil de Gañemos también emplaza a Durán a buscarse mejores excusas para subir las tasas, recordándole que “si tan bien vamos económicamente, como a él le gusta presumir, que sea el Concello de Vilanova el que asuma la subida del IPC y no se la haga cargar a los vecinos, que ya han visto como otros impuestos se disparaban, como es el caso del IBI, que ha pasado de pagar una casa unos 300 o 350 euros a más de mil”.

La edil insiste en que la subida de tasas es una mera medida recaudatoria, al igual que el mantenimiento del IBI, “con un único objetivo, el de acabar con la deuda a base de subir impuestos”.

El origen de la decisión de Durán de no debatir con la oposición en los plenos viene de cuando lanzaron un artefacto incendiario a su vivienda. Durán consideró que la oposición no condenó de forma rotunda lo ocurrido, e incluso, llegó a insinuar que podría haber algún tipo de vinculación con los autores. Sin embargo, desde el PSOE señalan que todas esas afirmaciones son una cortina de humo para tapar que Durán “ha sido condenado por machista”, en alusión a la sentencia del “chacha para todo”