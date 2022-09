Merchi Álvarez suma adeptos a su lucha

La situación por la que atraviesa la presidenta de GaliciAME, Merchi Álvarez, continúa sumando adhesiones. Entre ellas se encuentran los alcaldes que conforman la Mancomunidade de O Salnés que, a planteamiento de Carlos Viéitez, se van a reunir para diseñar una propuesta y presionar al Sergas para que financie el tratamiento que necesita la cambadesa. Samuel Lago, alcalde de Cambados que ayer participaba en la presentación de la gala, admitía que aunque “no he estado con el resto de alcaldes esta semana, creo que apoyarán sin fisuras la idea; es muy injusto que, existiendo un tratamiento que se ve beneficioso, no exista financiación; por eso entiendo la frustración de Merchi Álvarez, que ve como la burocracia le impide llegar a él” y la obliga a recurrir a recaudar a través de la solidaridad. En principio, el próximo pleno no se va a celebrar hasta el mes de octubre y “será una propuesta conjunta que, entiendo, se sacará adelante sin problemas.

La reclamación de los alcaldes no es la única ficha que está moviendo la cambadesa. La pasada semana inició un nuevo recorrido por la administración para ver si “encuentro una persona con voluntad política y corazón”. Ese movimiento ha provocado que la movilización que estaba preparando haya quedado un poco en segundo plano a la espera de ver los resultados que ofrece. Además, también reconoce que quiere aguardar a la reunión de los alcaldes de la comarca de O Salnés. Gala en A Xuventude Mientras, la presidenta de GaliciAME, afectada también ella por Atrofia Muscular Espinal, sigue centrada en la preparación de la gala que se va a celebrar en A Xuventude, el día 24, para conseguir fondos con los que desplazarse a Corea para continuar con el tratamiento que tan buen resultado le ha dado para frenar el avance de su enfermedad. La cambadesa cuenta en estos momentos con 24.500 euros que ha ido recaudando en las actividades que se han desarrollado en la villa del albariño en los últimos meses, pero todavía le queda mucho dinero que conseguir hasta los 80.000 que cuesta el tratamiento en el país asiático. Así, su entorno ha recurrido a una figura tan conocida como es Jorge Casal para poner en marcha esta gala en la que, además del propio músico también estarán nombres como Pepe Cacabelos, 2 na Fronteira, Carmela & Anxo y Marián, mientras que el acto será presentado por Pablo Piñeiro. La entrada al evento tendrá un coste de 10 euros, pero no será la única fuente de financiación que se buscará en este evento, ya que se va a celebrar un bingo. El objetivo, explicaba ayer el alcalde de Cambados, es “pasar una tarde divertida al mismo tiempo que ayudamos a una persona que lleva muchos años dando a conocer la realidad del AME”. Nombrado embajador de GaliciAME, Jorge Casal se mostró encantado de volver a colaborar con Merchi Álvarez en obtener el dinero necesario para un nuevo viaje a Corea para continuar con su tratamiento. “Estaré siempre aquí para poner mi granito de arena, tocando un par de canciones y apoyando a Merchi en toda la lucha que viene realizando”. Álvarez es optimista y confía en acudir a Korea en los próximos meses. La cambadesa reconoce que el tratamiento ha sido muy beneficioso ya que le permite mover algunos músculos que “no podía hacerlo antes, ahora me levanto pensando en qué músculo voy a poder mover ese día”. No en vano, realiza movimientos que, hace un año, serían totalmente impensables y que ahora muestra a través de un vídeo que ha colgado en redes sociales, dentro de la campaña que ha puesto en marcha para obtener fondos. La idea de la gala, explica la propia Álvarez, fue de “Pablo Piñeiro, después de que anunciase que necesitaba ayuda ciudadana; él se presentó en el Concello y dijo que había que hacer algo más y liar a alguien, y los ha liado”.