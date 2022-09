“Cutre” y “miserable”, así calificanla aportación del Concello al Corpus y al deporte en Vilanova

Las aportaciones económicas del Concello de Vilanova para eventos como las alfombras del Corpus o las actividades de las entidades deportivas del municipio han abierto una nueva brecha en las relaciones entre el gobierno vilanovés y la oposición. El PSOE arremetió ayer contra el gobierno acusándole de “cutre” por las cifras que destina a estas dos actividades, unas cantidades “miserables para asociaciones que trabajan en interés de todo el pueblo y que se dedican a actividades tan beneficiosas como el deporte entre los más jóvenes”.

Para la realización de las alfombras del Corpus, tal y como aparece reseñado en el BOP de la semana pasada, el Concello de Vilanova solo ofrece 1.500 euros a repartir entre todos. “Dar esa miseria ya no merece ni comentarios y parece casi un insulto para personas que trabajan con abnegación para convertir en atractivo el municipio durante ese día”.

Para actividades deportivas, la cifra es de 20.000 euros pese a que son una gran cantidad los niños que hacen deporte en “clubes en los que las directivas y los padres ponen un gran esfuerzo para ello”. Esta cifra pone a Vilanova a la cola de las ayudas al deporte en la comarca y los socialistas recuerdan como, en 2011, se celebró la I Festa do Deporte, “en vísperas de unas elecciones municipales, una fiesta en la que Durán se dedicó a entregar libros gratis al público”. Desde entonces, han pasado once años sin que se volviese a repetir el evento, convirtiéndose en “su única aportación al deporte dar 20.000 euros a los 40 equipos que existen en el municipio, con más de 800 licencias de niños”.

Para los socialistas queda muy claro “el postureo de Durán”, cuando el Concello invierte más del doble en alguna actividad o espectáculo y “le da una propina mísera a sus propios vecinos”.

La formación que lidera Javier Dios no duda en comparar lo que el Concello invierte en beneficio de los vecinos “con lo que el Ayuntamiento gasta en el alcalde y todo su séquito, del que la mayoría no se sabe ni lo que hacen”. No en vano, la cifra que el presupuesto destina a liberaciones y cargos de confianza es de “250.000 euros anuales, así que Gonzalo Durán le da a los jóvenes que hacen deporte y a las personas que trabajan por embellecer el pueblo lo equivalente a lo que él gasta en un mes para su propio beneficio personal”.