San Roque do Monte se engalana dos años después para la "Carreira de Burras"

Paralizada por la pandemia, donde la organización de las fiestas se limitó a poner en marcha actos religiosos, las fiestas de San Roque do Monte, en la parroquia vilanovesa de San Miguel de Deiro, regresan con intensidad este fin de semana y, como no podía ser de otra forma, recuperando una de sus características más distintivas, la “Carreira de Burras”, un evento que se celebrará el lunes y que aúna tradición y espectáculo. El evento cuenta con el apoyo de la Asociación Galega do Burro Fariñeiro, cuyo representante, Xacobe Pérez, será el encargado de retransmitir en directo la carrera. A través de la asociación, la organización ha conseguido una decena de equinos cuyos jinetes deben apuntarse en una lista.

Por el momento, tan solo hay ocho jinetes inscritos, aunque es probable que ese número se incremente a medida que se acerque el día de la celebración. La prueba arrancará a las 18.30 horas del lunes y consistirá en dar dos vueltas al circuito de San Roque do Monte. Cualquier gesto malintencionado, de castigo o maltrato a uno de los animales será castigado de forma dura por la organización, algo que se lleva haciendo desde hace muchos años. En principio, las condiciones meteorológicas no apuntan a ser muy favorables, pero la organización no baraja la suspensión o aplazamiento del evento por los complicados trámites que tendrían que afrontar, así que se celebrará pase lo que pase. También se mantendrán los juegos populares que se desarrollan en el campo de la fiesta como complemento a la carrera. La Carreira das Burras es el espectáculo más conocido de este evento. Sin embargo, las fiestas de San Roque do Monte son algo mucho más que eso. Arrancarán mañana con un nutrido grupo de vecinos llevando los santos desde la iglesia parroquial de San Miguel de Deiro hasta la capilla de San Roque do Monte. Lo harán a la carrera, como manda la tradición a partir de las 19.00 horas. El domingo, además de los actos religiosos y la verbena, está prevista la celebración de una subasta cuya recaudación irá destinada a sufragar los gastos de las fiestas. El martes por la tarde, los santos regresarán de nuevo a la iglesia parroquial en otra carrera en sentido contrario a la que abre las fiestas y, al igual que en la primera jornada, la procesión irá acompañada de música tradicional.