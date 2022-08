El Umia resiste, pero preocupa el mes de septiembre

Esa ausencia de problemas es gracias al río Umia, un rio que “nunca nos ha dado problemas hasta ahora; aunque es cierto que estamos al final del cauce y quizás eso nos puede estar beneficiando, pero el río está resistiendo bastante bien y garantizando el agua que reclama toda la red sin ninguna preocupación”. De todas formas, la situación no pinta bien.

Sin llover en condiciones desde hace dos meses y con perspectivas de que la situación meteorológica se mantenga en las próximas semanas, desde la Mancomunidade insisten en la importancia de mantener “la responsabilidad en el consumo” y son conscientes de que el caudal que arrastra el Umia ha bajado de forma significativa aunque, de momento, no tanto como para encender las alarmas.

Giráldez insiste en que “todo apunta a que nos quedan muchas semanas de sequía por delante y las cosas pueden venir mal dadas, por eso debemos concienciarnos todos de la necesidad de cumplir esas recomendaciones y evitar un mal uso de los recursos hídricos, algo que nos acabaría perjudicando a todos”.

El grueso del suministro de agua de los concellos se recoge en las inmediaciones de la presa de Pontearnelas, donde todavía existe una importante acumulación de agua del río, aunque la bajada en el caudal es más que evidente y apreciable.

De todas formas, el gran problema de la Mancomunidade sigue estando en la capacidad de almacenaje ya que Augas de Galicia sigue sin ejecutar el proyecto de dotar a la ETAP de Treviscoso de un nuevo depósito de cola pese a contar con los terrenos a su disposición desde hace varios años.

A principios de agosto saltaban las alarmas con la caída de la presión en las zonas más altas de la red de suministro. Lugares como el polígono industrial de Sete Pías o puntos de Ribadumia y Meis se quedaban sin agua, mientras el depósito que se la suministra, situado en Ribadumia, quedaba prácticamente vacío. Esa caída en la presión se debió a que Sanxenxo decidió captar un mayor caudal por el lado de O Salnés ante las restricciones que se estaban aplicando en la cuenca del Lérez. Al tener la capacidad de la red al límite, eso provocó que la caída de presión perjudicase a los puntos más altos. Se tardó unos tres o cuatro días en que la situación regresase a la normalidad, pero ese problema ha quedado atrás. Por lo demás, la red ha estado funcionando de forma correcta en las últimas semanas

András resiste tras la adopción de medidas





La sequía también está afectando a las comunidades de aguas que están esparcidas por la comarca de O Salnés. Una de las que más tiempo lleva funcionando es la de András, en Vilanova de Aorusa. La entidad suministra agua a unas 170 viviendas de forma habitual pero la situación de sequía que se está viviendo ha obligado a adoptar medidas restrictivas. Entre ellas destaca la de conectar 50 viviendas a la red de la Mancomunidade para salvar al resto, mientras que estas tienen limitado su consumo a 500 litros diarios. En principio, estas medidas han servido para que no se hayan vuelto a registrar problemas en el suministro, pero los integrantes de la comunidad de aguas no saben cuánto podrán resistir si se extiende durante varios meses la sequía. Esperan no tener que adoptar medidas más drásticas.

Más de 770 millones de litros consumidos





La Mancomunidade hizo públicos la semana pasada los datos de consumos del mes de julio que, sin llegar al récord absoluto, se sitúan en cifras muy elevadas. No en vano, la red distribuyó un total de 771 millones de litros durante todo el mes de julio, destacando los consumos de los puntos más turísticos, como es el caso de O Grove, donde se consumieron 226.340 metros cúbicos. En total, en la comarca se consumieron más de 71 millones que el año anterior durante las mismas fechas, datos indicativos de la presencia de turistas en la comarca y de un intenso calor.