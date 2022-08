“La propia NASA reconoce que los mejores hallazgos son de investigadores europeos”

El Auditorio de A Xuventude se convierte hoy (20.00 horas) en visita obligada para los amantes de la astronomía, pero también para los de la música. Allí estará José Antonio Caballero, que no solo descubre exoplanetas fuera del sistema solar, sino que participa en un sinfín de investigaciones a nivel internacional y, además, tiene un estrecho contacto con grandes músicos y bandas de este país a los que ayuda en la composición de letras y otros asuntos.

– Hoy nos hablará en Cambados de “Exoplanetas musicales”. Usted dirá.

– Desde 2018 uno de los grupos más potentes del mundo a nivel investigación astrofísica se llama CARMENES y está en Almería. Es hispano-alemán y está integrado por cinco instituciones españolas y cinco alemanas. Esto es de lo que yo trabajo y voy a comentar algo sobre esto, pero sobre todo voy a hablar de música y de como ambos espectros se relacionan. Llevo varios años colaborando con Radio Clásica y Radio 3 y también con grupos como Lagartija Nick, Soleá Morente, Lori Meyers o Los Planetas. Sin saber tocar un solo instrumento, les ayudo con las letras, les doy inspiraciones. Me los he llevado de concierto a Munich, también rodamos vídeos en los observatorios y en otros sitios especiales que les puedo gestionar. Ya les he dicho que compongan una canción para CARMENES. El nombre son las siglas de habla del lugar donde estamos que es Calar Alto, la R es de la resolución a la que trabajamos para ver el cosmos, la M es un tipo de estrella muy común, la E, de Exoearths. En español, Exotierras. La N, que es de ‘Near infrared’. Infrarrojo cercano. E y la S vienen de Echelle Spectrographs.

– Por aquí abajo andamos regulares con sequía, incendios y guerras. Por el universo entiendo que todo mucho mejor.

– Aquí pinta mal. Hemos lanzado hace medio año el telescopio espacial James Webb y está funcionando mejor que los requerimientos. Las primeras imágenes son de hace semanas, pero los datos son los que da una máquina muy compleja. Estamos obteniendo unas imágenes, espectros y datos que van a abrir nuevos horizontes en la investigación. En el sistema solar por ejemplo hay de cal y arena. Los problemas de la tierra afectan a la investigación fuera. Los europeos íbamos a lanzar un Rover a marte en una colaboración con los rusos que se ha paralizado por la guerra. Iba a hacer unos experimentos muy interesantes. A modo más pequeño que los de la NASA, pero mejor.

– Se me está cayendo un mito con la NASA.

– Cuando se dice que la NASA descubre siempre hay detrás investigadores europeos. La NASA está demasiado idealizada. Tiene diez veces más presupuesto que la Agencia Espacial Europea y en lo económico es una apisonadora. Hace un par de años se llevó a cabo el proyecto TESS para buscar planetas o exoplanetas. En la reunión de la asociación americana de astrónomos, el investigador principal dijo que el mejor descubrimiento fue el GJ357b, curiosamente realizado por Rafael Luque, andaluz que trabaja en CARMENES. Los propios jefes de la NASA reconocen que los mejores hallazgos y descubrimientos son de investigadores europeos.

– ¿Cuál es el nivel que tiene España en materia de investigación astrofísica?

– Los científicos europeos no tienen nada que envidiar a los americanos, en general somos mejores. Y los españoles, en algunos campos, somos los más potentes. Por ejemplo en exoplanetas, que son aquellos que están fuera del sistema solar. Tenemos el gran telescopio de Canarias, que es el más grande del mundo, y somos país miembro del Observatorio Europeo Austral. También tenemos el observatorio de Calar Alto en Almería. Todos los grandes telescopios están en España y somos miembros de la Agencia Espacial Europea.

– En cuanto a exoplanetas es usted voz más que autorizada.

– Ya llevo descubiertos como 30 o 40. Al principio mi tesis la hice sobre planetas que no están ligados a ninguna estrella. Son planetas como Júpiter, pero más grandes, flotando libremente y son muy jóvenes. En regiones como la constelación de Orión aparece muchos. España era puntera en exoplanetas. Ahora me he pasado a la investigación de planetas similares a la Tierra.

– No me queda otra que hacerle la pregunta del millón. ¿Existe vida en otros planetas?

– Ahora mismo está por descubrir. Aquí en Europa ya se está pensando en la siguiente generación de telescopios espaciales. Uno se llama LIVE y es para exotierras. Es tan potente que servirá para detectar biomarcadores que son los rasgos espectrales en la atmósfera de un planeta que podemos asociar a vida. Luego habrá que estudiar la combinación de muchos biomarcadores. Ahora las cosas más candentes son el agujero negro de la galaxia y la energía oscura y materia oscura de la que depende el futuro del universo, y las exotierras. Para ello se está construyendo en Chile el ELT, un telescopio extremadamente grande. Si el canario tiene 10,4 metros de diámetro, éste tiene 39 metros de diámetro.

– Háblenos de su proyecto Cultura con C de Cosmos.

– Es trabajar en el descubrimiento de la relación entre disciplinas. Por ejemplo las matemáticas es un nexo entre ciencia y música. Además llevamos la ciencia a lugares donde antes no había entrado como museos y bibliotecas. Ahora estamos con un perfil más astrobiológico con investigaciones con biólogos y químicos.

– ¿Con qué sensación quiere que se vayan los que vayan hoy a escucharle a Cambados?

– Quiero que se vayan tarareando. Quiero que aprendan un poquito, que se lleven una semilla para que luego experimenten, pero durante esa hora la gente se lo va a pasar pipa. Si les gusta la música y un poquito de la astronomía, lo van a disfrutar muchísimo.