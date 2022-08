Traca final para fiesta del Rey de los vinos

Todo arrancara sobre las 12.30 horas, cuando las cofradías hermanadas con el Capítulo Serenísimo del Albariño se reúnan en las inmediaciones del Auditorio de A Xuventude, lugar desde el que arrancarán camino del Pazo de Fefiñáns. Sobre las 13.30 horas, tendrá lugar, en el Patio de Armas de Fefiñáns el acto de investidura de las Damas e Cabaleiros do Albariño, un distinguido grupo en el que entrarán este año el alcalde de Cambados, Samuel Lago; la bodeguera María Sineiro; y la astrofísica de la NASA Begoña Vilas entre otros. En ese acto estarán presentes el Gran Mestre del Capítulo, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Xunta y Cabaleiro de la orden, Alfonso Rueda. Además, el Capítulo Serenísimo, tras dos años sin celebrarse, ha querido tener un guiño en esta edición con aquellas entidades e instituciones que estuvieron en la primera línea de batalla de la lucha contra el COVID-19.

Una hora después de los actos del Capítulo, toda la comitiva se trasladará a las dependencias del pazo de Torrado, donde se celebrará el tradicional Xantar do Albariño y se darán a conocer los nombres de los premiados. Las LXX Festa do Viño Albariño se despedirá a medianoche, cuando se celebre un gran espectáculo pirotécnico en los cielos de Cambados.

A falta de esta última jornada, lo cierto es que las previsiones con las que arrancaba este evento se han quedado pequeñas. Prácticamente desde el primer día, el viernes 29 de julio, Cambados se llenó de visitantes para asistir, sobre todo, a los conciertos que se celebraban en la plaza de Fefiñáns. Por ese escenario pasaron nombres tan importantes como Nicky Jam, Tanxugueiras, Morad, Amaia o Dorian. Aunque se registró cierta polémica por las medidas de seguridad, ya que se limitó el aforo de la plaza incluso en los conciertos gratuitos, todos ellos fueron un éxito de público.

En esta edición también se repartieron las actividades por diferentes puntos del casco urbano, como ocurrió con las verbenas, que comenzaron en la plaza del Consistorio y acabaron concentradas en San Tomé.

La cantidad de visitantes se incrementó de manera brutal cuando se abrieron las puertas de las casetas del paseo de A Calzada. Con la posibilidad de degustar las diferentes marcas de 44 bodegas, miles de visitantes se acercaron al centro neurálgico d ela fiesta. El Consello Regulador de la Denominación de Orixe Rías Baixas tenía reservadas un total de 38.000 catavinos para vender durante las fiestas, copas en las que poder degustar los que están considerados como los mejores caldos blancos del mundo.

El Hospital de Campaña atendió a 65 personas

La noche del viernes fue como se esperaba, un continuo goteo de incidencias sanitarias, especialmente con cortes y comas etílicos. La mayor parte de estas situaciones fueron atendidas por el médico que gestionaba el Hospital de Campaña, sumando hasta un total de 65 personas. De ellas, unas ocho acabaron siendo trasladadas al Hospital de O Salnés. El Médico contratado para gestionar el Hospital de Campaña se encargó también del PAC mientras el 061 no enviaba al profesional sanitario que se le prometió a Tino Cordal, edil de Sanidade, al filo de las 22.00 horas, cuando ya estaba confirmado que no iba a haber un médico en el PAC de Cambados en una noche como esa. La noche de ayer no pintaba mucho más tranquila que la del viernes. Sin embargo, Cordal agradecía la implicación de un médico del PAC que se ofreció voluntario a trabajar durante toda la jornada para garantizar la seguridad sanitaria, colaborando con los medios que contrató el Concello. Tino Cordal, que el viernes pedía la dimisión del conselleiro de Sanidade, insistía ayer en que “un Concello no puede hacerse cargo del PAC y de su plantilla, no tenemos competencias, pero es que se nos está dejando completamente abandonados”.

Segunda denuncia por un “pinchazo”

Una segunda joven presentó ayer denuncia en las dependencias del Cuartel de Cambados como víctima de un intento de sumisión química a través de un pinchazo. Al igual que la anterior, la Guarida Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer que pudo haber pasado y quien habría sido el responsable. Al igual que la primera de las jóvenes, en los análisis practicados no se le habrían detectado restos de sustancias estupefacientes o drogas utilizadas para someter a una persona.