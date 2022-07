El ingenio se destapa en Dadín

Vecinos de Dadín se las ingenian para advertir a los autobuseros, en ocasiones, que los navegado-res no te llevan por la mejor ruta y más aún, posible, para llegar a puerto. En esta caso acaece por lo angosto del camino asfaltado, encajado entre muros, que dificultan en extremo, cuando no, impide el paso de autobuses. Y es que para algunas rutas, con dirección al municipio de Sanxenxo, con destinos hacia hoteles de Vilalonga, A Vichona o Gondar, los navegadores ofrecen como primera alterna-tiva la salida 17 de la autovía do Salnés, a la altura del polígono industrial de Nantes.

Pero una vez se abandona el polígono por la zona de Dena, te adentra por pistas de apenas 4 metros de ancho, con pasos por Abuín, Dadín o Viliquín. Hasta hace un tiempo, los autobuseros se topaba ya con dos señales en sendos laterales a la hora de abandonar el polígono, que advertían de la prohibición de circular a partir de ahí para vehículos de más de 10 toneladas. Una medida que funcionó por un tiempo hasta que hace un año desapareció la señal del carril derecho, la que visibilizan por su lado los conductores. Tras lo acaecido volvieron los autobuses -y mismo camiones de tonela-je- a adentrarse por una ruta no apta para el paso de dichos vehículos. Las expediciones se saldan así con repetidas maniobras complicadas, cuando no daños de vehículos rallados al rozar inevitablemente con los muros que le encajan en un tramo del vial de Da-dín, o retornos marcha atrás durante centenares de metros al no poder hallar lugar para girar. El pozo de la parte baja de Dadín es el lugar donde se han vuelto a disponer, como en años anteriores a cuando el Concello de Meaño las señalas, advertencias caseras, como esta en que en una plancha de corcho sintético, de 50x50 centímetros., rezar expresamente aviso “Bus no”. Y a buena fe que funciona. Así los vecinos ponen su grano de arena para, a falta de hacerlo las administraciones, evitar males mayores a los autobuseros.