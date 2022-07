Una pareja denuncia la negativa a ser atendidos con tarjeta sanitaria en As Covas

Perplejidad y malestar de una pareja, afincada en Simes desde finales de mayo, para poder ser atendidos en atención primaria en el centro de salud de Meaño con tarjeta sanitaria europea de desplazados. Se trata de Salvatore Ficicchia, italiano establecido en Alemania, y su pareja María García Domínguez, natural de Simes y emigrante también en el país germánico, que disfrutan de unas vacaciones en el Simes natal de ella, y donde permanecerán hasta inicios de septiembre.

La pareja se ponía en contacto con este medio para dejar constancia pública de lo acaecido estos días, versión que explica Salvador Ficicchia: “me personé in situ en el centro de salud de As Covas -afirma- y, pese a presentar documentación y tarjeta europea, se nos denegó la posibilidad de acceder al servicio de atención primaria”. “En su lugar -agrega- nos remitían a procesos farragosos para reclamar el derecho a atención sanitaria, cuando mi esposa (en relación a María García) sufre una cardiopatía y precisa de medicación regular y pautada”. Salvador Ficicchia añade: “dejé allí constancia escrita de mi reclamación al Sergas por lo acaecido, que era la negativa a darme cita con tarjeta europea y, en cambio, luego me trasladé 8 kilómetros al centro de salud de Vilalonga (Sanxenxxo), como recurso alternativo, y allí nos concedieron cita como desplazados sin problema alguno, cita que tenemos concertada para este jueves”. “Tampoco hubo problema alguno -agrega- en el centro de salud de Dena, donde mis cuñados, en idéntica situación a la nuestra, no tuvieron problema en el acceso a la atención primaria”.