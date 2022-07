Comienza la exhibición de los mejores vinos de Meaño

Para entonces tomará el relevo un concierto de Guadi Galego, nombre artístico de la coruñesa Guadalupe Cribeiro Galego, que fuera gaiteira, pianista y vocalista de Berrogüetto durante más de una década y que, en solitario, ha editado ya siete trabajos.

Bajo la carpa y durante estas tres jornadas se ofrecerán al público los vinos de las bodegas Vionta, Paco&Lola, Anadigna, Grupo Torres (nuevo propietario de adegas Valdamor en Xil), Pablo Padín S.L., Attis, Rozas, O Forrollo, Cabaleiro do Val, Lagar de Candes, Adega Avó Roxo, Zárate, Lagar O Parral, O Vello Bodegueiro, Veiga Naúm, Luis García, Pedro Méndez, Terras de Lantaño, Forjas del Salnés e Adega Fulcro. Todos los vinos se servirán a partir de un precio mínimo de 10 euros la botella, y en función del vino ofertado.

Un concierto que, como todos los eventos del fin de semana, tendrá entrada totalmente libre para amenizar la fiesta y captar al máximo público a un evento que va a ser un éxito de participación dada la calidad de los vinos que se ofrecerán en las casetas.

Asimismo, mañana sábado, la carpa abrirá al público a las 12.00 horas y se mantendrá operativa en horario ininterrumpido hasta las 02.30 de la madrugada, según los organizadores.

A la par, enmarcado en esta fiesta, el pazo de Lis acogerá dos catas libres y gratuitas, que se organizarán en sendos turnos con capacidad máxima para 20 personas cada una. La primera será a la 11.00 horas, con una cata de vinos viejos, bajo la dirección de Isma López (restaurante Casa Solla), mientras que la segunda está prevista para las 19.00 horas y está dirigida a menores de 25 años (y mayores de 18) que catarán tintos y espumosos bajo la dirección de Manuel Méndez (Albariño do Ferreiro).

La música retornará a la carpa a partir de las 20.00 horas con el grupo de gaitas Penaguda que amenizará el recinto. Y a las 22.00 horas, el plato fuerte, con un concierto de la formación Treixadura que, para la ocasión, estará acompañado por una sección de la Banda Unión Musical de Meaño.

El domingo tendrá lugar la tercera y última jornada de la celebración. En ella, habrá un pasacalles de la BUMM al mediodía, una cata a ciegas de mano de Club de Viños Lagüiña y el pregón a cargo de la presentadora de televisión Patricia Pardo.

A colación de la celebración de la feria del vino de Meaño, también ayer jueves se presentaba la “Cofradía de Gastronomía e Viño Corazón do Salnés”, una entidad gestada en Meaño para trabajar en el fomento del vino y gastronomía más local, que tiene mucho que mostrar. El acto se celebraba a las 20.30 horas en las bodegas Paco&Lola, y el domingo, ataviados con sus trajes, los 18 cofrades desfilarán bajo la capa de la Festa do Viño meañés para su puesta de largo. Entre lo cofrades, y en representación de cada una de las parroquias municipales, dos representantes de cada una, todo ellos gente relacionada con el mundo de bodega, viticultura y restauración. El colectivo quiere hacer fuerza en uno de los momentos más complicados, en tanto que la epidemia lleva encadenados dos años de aplazamientos.

Los turistas son siempre bienvenidos

La celebración de la feria del vino en pleno verano es una garantía segura para los organizadores que com cada año contarán con visitantes no solo de la localidad sino con los numerosos turistas que estos días ya abarrotan localidades costeras. Toma el relevo este certamen de la Feira do Viño de Autor que durante más de veinte años se celebró en la localidad y que es la esencia de la presente edición que por vez primera promueve el Ayuntamiento de Meaño. Y es que las bodegas participantes son todas de la zona con vinos albariños y de Rías Baixas, cuya calidad queda fuera de toda duda por lo que es una oportunidad excepcional para degustar caldos de estirpe a precios más que razonables. También se podrán degustar en la feria durante los tres días de celebración.