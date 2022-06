Otro verano más sin los socorristas necesarios en las playas de Vilagarcía

La falta de socorristas es un problema generalizado en los concellos y Vilagarcía no es ajena a esta situación. Por ello, Ravella ha adelantado este año la convocatoria, además de abrir el abanico a más potenciales candidatos, ya que no solo se permitió la inscripción a personas anotadas en el Servizo Público de Emprego (antiguo INEM) como demandantes de empleo, según confirma el presidente del tribunal y responsable del Servizo Municipal de Emerxencias, Francisco Javier Guillán Busto.

El Ayuntamiento considera necesarios doce trabajadores para cubrir la vigilancia en las tres principales playas del municipio: A Concha-Compostela, O Campanario (Bamio) y O Preguntoiro (Vilaxoán). El año pasado, tras dos convocatorias (una primera para inscritos en el SEPE y una segunda abierta), solamente se logró contratar a nueve personas, por lo que el arenal vilaxoanés (el único de los tres mencionados que no tiene bandera azul) se quedó sin servicio.

Este verano todavía se desconoce el número de socorristas con el que contarán las playas vilagarcianas, ya que ayer se celebraron las pruebas teóricas y prácticas y hasta hoy a última hora –o hasta mañana– no se publicarán los resultados en la sede electrónica del Concello y en la página web municipal. Lo que está garantizado es que no serán más de once vigilantes, que son los que realizaron los ejercicios en la playa de Compostela. Fueron diez hombres y una mujer. En el Auditorio realizaron el examen doce personas, pero a la parte práctica llegaron once.

Las pruebas físicas fueron las mismas que de costumbre: correr por la playa, nadar y rescatar a una víctima que supuestamente se está ahogando, llevándola hasta tierra y realizándole la RCP (reanimación cardiopulmonar).

El Concello financia más de la mitad

Las doce contrataciones a tiempo completo por un periodo de tres meses (desde el 1 de julio) suponen un desembolso de 59.832 euros, de los cuales las arcas municipales aportarán más de la mitad: 38.062. La Xunta financia siete vigilantes por un plazo de dos meses.