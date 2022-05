Así son los vinos del Ullán con etiqueta de calidad Barbanza-Iria

Los tres municipios del Ullán están integrados en la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) vitivinícola Barbanza-Iria. Valga acogió precisamente a media tarde de ayer un acto organizado por el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) de O Salnés, Ulla y Umia para dar a conocer las bondades de este sello de calidad, más modesto que las denominaciones de origen, pero que está creciendo igualmente tanto en producción como en volumen de ventas.

A falta de que se publiquen los datos de 2021, las bodegas y viticultores adheridos a la IXP Barbanza-Iria trabajaron en 2020 una superficie de algo más de 8,3 hectáreas de viñedo, obteniendo una producción de 58.000 kilos de uva. El resultado fue la cualificación de casi 30.000 litros de vino, cuya venta generó un volumen de negocio de algo más de 113.000 euros.

Estas cifras muestran una progresión sostenida durante la última década. Así, en 2011 la IXP únicamente contaba con una superficie de viñedo cualificado de 50.000 metros cuadrados; ese año, se produjeron 46.700 kilos de uva, que dieron 12.500 litros de vino, y las bodegas facturaron poco más de 50.000 euros.

En 2015, las cifras habían mejorado ligeramente, llegando a las 7,6 hectáreas de superficie, los 46.000 kilos de uva, 13.900 litros de caldos cualificados, y 56.000 euros de volumen de negocio. En consecuencia, en 2020 se duplicaron las cifras, lo que indica que el sello de calidad hace más atractiva esta actividad agraria.

La jornada de ayer en Valga fue organizada por el GDR de O Salnés, Ulla y Umia, y colaboró con ella la Consellería do Medio Rural. El presidente del GDR arousano, el alcalde de Pontecesures, Juan Manuel Vidal Seage destacó que el objetivo del encuentro era el de “reforzar la posición de este sector”, al tiempo que se daban a conocer las diferentes ayudas públicas que existen para incorporarse a la actividad agraria vinculada a esta IXP, y que puede canalizar el propio GDR.

Creada en 2006

La Indicación Xeográfica Protexida Viño da Terra de Barbanza e Iria se creó en 2006. Además de aglutinar a los municipios de Valga, Catoira y Pontecesures, se extiende por los de Boiro, Dodro, A Pobra, Rianxo y Ribeira, y abarca varias parroquias de los de Lousame, Padrón y Porto do Son.

Los caldos amparados en la IXP son tanto blancos como tintos. Los primeros se elaboran con las variedades albariña, caíño blanco, godello, loureiro blanco, treixadura, blanco legítimo, agudelo y torrontés. Los tintos se pueden hacer con brancellao, caíño tinto, espadeiro, loureiro tinto, mencía, merenzao y sousón.

El reglamento de la Indicación Barbanza-Iria establece que los monovarietales deberán tener una graduación alcohólica mínima de once grados, y los demás, de 10.

Los vinos obtenidos en este territorio son, según las notas de cata que publica la Consellería do Medio Rural, “ligeros, limpios, brillantes y con un color intenso en la fase visual; con aromas francos, en los que se aprecian las características propias de la materia prima de la que proceden, con graduaciones alcohólicas moderadas, con aromas florales y de frutas”. La ficha de la IXP añade que, “en boca son suaves, frescos, sabrosos y equilibrados”, presentando al final ligeros toques de acidez.

El vino “Barrantes”

En el municipio de Ribadumia celebran el primer fin de semana de junio su Festa do Viño Tinto do Salnés, en la que el principal protagonista es el “Barrantes”, un caldo que se elabora con una uva híbrida conocida como “folla redonda”. La comercialización de este vino no es legal en España al tratarse de una variedad híbrida, pero el Ayuntamiento de Ribadumia ha solicitado precisamente ayuda a la Consellería do Medio Rural para lograr la autorización de este tipo de uva y, en consecuencia, del caldo que se obtiene con ella. La intención del Concello es que se considera el Barrantes como “vino de la tierra” o “de mesa”.

El proceso, en todo caso, no se resolverá en el mejor de los casos antes de 2025.