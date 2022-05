“Esconder los yacimientos a la ciudadanía solo conduce a algún desastre puntual”

Vicente Caramés (Vilagarcía, 1967) es uno de los ponentes de la segunda edición de “espaVila!” que mañana se inaugura en la Praza da Peixería. Tras la presentación a cargo del alcalde, Alberto Varela, le tocará el turno a este arqueólogo vilagarciano actualmente afincado en Vigo por motivos de trabajo, ya que es el responsable de Conservación del Museo do Mar de Galicia. “O sal, orixe do Salnés” es el título de su conferencia (a las 10.15 horas).

– Mañana regresa a su casa, a Vilagarcía. ¿Qué le va a contar al público arousano sobre la relación entre O Salnés y la sal?

– Hablo desde el Museo do Mar, que tiene una dependencia anexa a él que es Salinae, la única salina romana conservada y musealizada de todo el imperio. Por lo tanto tenemos una voz autorizada. Además soy de O Salnés y trabajé sobre la sal. Fui el primero en documentar la salina de O Rial.

– ¿Cuándo?

– Documenté los restos de la salina de O Rial sobre el año 2000. En aquel momento la explotación de la sal en todo O Salnés no dejara rastro. Nos faltaba contrastar los restos a nivel arqueológico y físico.

– Como arqueólogo y como vilagarciano, ¿qué opinión le merecen las últimas intervenciones realizadas en el Castro Alobre?

– El Castro de Alobre es muy importante desde el punto de vista arqueológico. Es el germen de la existencia de Vilagarcía y poder tenerlo en su trazado urbano es una suerte. Alobre ha aportado muchísima información. Desde el punto de vista patrimonial, Vilagarcía puede estar contenta de la recuperación de ese espacio para los ciudadanos.

– ¿Qué trabajos arqueológicos considera que están pendientes de llevar a cabo en Vilagarcía y en otros municipios arousanos?

– Hay varias lecturas sobre los yacimientos. Hay una parte documental y después una investigación arqueológica que va mucho más allá. Hay pequeños yacimientos que no entran en los recorridos turísticos. O Salnés está muy poco investigada y tratada pese a su riqueza. No se puede resaltar ningún yacimiento. Por densidad de yacimientos, esta comarca es un campo de cultivo extraordinario para conocer nuestro pasado. Hay que darse cuenta de que los romanos entraron por la ría de Arousa y llegaron al interior de Galicia por esta ría. La ría de Arousa es un vergel arqueológico y queda mucho por hacer.

– ¿Apuestan lo suficiente por la arqueología las administraciones públicas?

– No estamos en condiciones de intervenir en todo y además, no sería responsable. Tenemos la obligación de conservar los yacimientos para generaciones futuras, pero no tenemos derecho de excavar todo.

– ¿Es partidario de la conservación del yacimiento expuesto al público o no siempre es posible?

– Se conserva lo que se conoce. Igual que hubo un movimiento bastante serio de destrucción de yacimientos entre los años noventa y principios de los 2000, cuando toda protección parecía imposible, ahora hemos llegado a un equilibrio social, las leyes están sirviendo y las administraciones son responsables. Estamos en un proceso importante donde la ciudadanía valora su pasado. Este es un logro importante de los últimos años. El conocimiento de nuestro entorno es la base para la preservación del patrimonio. Esconderle a la ciudadanía dónde están los yacimientos solo conducen a algún desastre puntual, que siempre ocurre.

– Nova Marina es una réplica de la última lancha xeiteira de Galicia. ¿Cabe la posibilidad de recuperar algún otro tipo de embarcación desaparecido?

– Prácticamente el 100% de las embarcaciones de pesca litoral que llegaron aquí en el siglo XX están recuperadas. Yo trabajo en el Museo do Mar y tengo una sensibilidad especial con el tema. Estoy muy orgulloso de que conservemos tantas tipologías de embarcaciones, somos la envidia de toda España y también de otros lugares de Europa. Tenemos la obligación de conservarlas para generaciones futuras. La Nova Marina fue la primera intervención subacuática que se hizo en Galicia, allá por los años 90, y creo que tenemos que darle continuidad. Las asociaciones de embarcaciones tradicionales están haciendo una labor encomiable; hay mucha gente implicada y tienen un futuro garantizado. Me alegra ver a los niños navegando en las dornas, como en A Illa.