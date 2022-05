Las bodegas de albariño se reencuentran con su fiesta de Mallorca

Rectoral do Umia, de Ribadadumia, se ha impuesto en la cata de la vigesimoquinta edición de las jornadas del vino albariño de Mallorca, que organiza el empresario hostelero Antonio Seijo y con las que colabora el Ayuntamiento de Cambados. Tras Rectoral do Umia, obtuvieron los siguientes galardones, Quintela da Barca, de Cambados, y Santiago Roma, de nuevo de Ribadumia. Además, el jurado de la cata ciega concedió accésits a los caldos presentados por As Laxas, Pedro Soutomaior, A Capitana, Noelia Bebelia, Señorío de Rubiós, Valtea y Mar de Ons.

El evento se celebró ayer miércoles en el Real Club Náutico de Palma, y acudieron 40 bodegas de la denominación de origen Rías Baixas, además del alcalde de Cambados, Samuel Lago. Las jornadas volvieron este año tras dos años suspendidas por la pandemia.