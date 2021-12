La pandemia impedirá de nuevo disfrutar de los nacimientos del asilo y de Francisco Martínez

La pandemia de coronavirus impedirá por segundo año consecutivo disfrutar de dos de los nacimientos más espectaculares de la comarca de O Salnés, como son los que confeccionaban las monjas del asilo de Cambados y el empresario de Ribadumia Francisco Martínez Oliveira, “Chuco”.

Este último llevaba semanas trabajando con la ilusión de abrir en estas Navidades, y de hecho, “ya lo tenía listo para destaparlo”, pero finalmente dio marcha atrás al ver como avanzan los contagios en la zona. “Tenía idea de abrirlo y me hacía ilusión por los nietos, pero aún ayer (por el domingo) lo estuvimos hablando en casa y me dijeron que no lo abra, que las cosas se están poniendo otra vez muy complicadas”, afirmó el empresario, cuyo belén llegó a ser publicitado por el Concello de Ribadumia y a recibir visitas de grupos.

Otra de las composiciones más espectaculares es la del asilo de ancianos de Cambados. Hace un año, la comunidad religiosa que lo atiende decidió no ponerlo, puesto que la enfermedad estaba haciendo estragos en las residencias de la tercera edad, y entendieron que era un riesgo que no se podía correr. En esta ocasión, han tomado la misma decisión.

La madre superiora explica por una parte que, “no hay mucha gente para hacer el belén”, pero que además necesitan el espacio del salón donde se ubicaba la composición religiosa, puesto que para mantener una mayor distancia entre los residentes, se hace necesario ocupar estancias que antes quedaban libres.

La composición ocupaba una plataforma de unos 20 metros cuadrados y constaba de más de 300 figuras, de las cuales varias de ellas eran articuladas.