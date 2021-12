Colapsan el centro de salud de Meaño con reclamaciones a título personal

Frente al centro de salud de As Covas, medio centenar de vecinos se congregaron ayer para presentar individualmente sus hojas de reclamaciones en demanda al SERGAS de la reposición del segundo facultativo para este centro, y el retorno del servicio de Pediatría al municipio. Fue a las 13 horas, en una iniciativa promovida por la formación Meaño Independiente para alentar a los vecinos a presentar reclamaciones en defensa de la atención primaria en la sanidad pública.

Este medio centenar de vecinos, formando su testimonial fila con las consabida distancia física, fueron pasando de uno en uno al interior, presentando cada cual su reclamación en ventanilla. Una iniciativa que se movió en menos de 24 horas a través de las redes sociales. Entre los presentes, también los ediles de la formación que mostraron una pancarta en pro de la causa.

Se trataba del tercer movimiento en el último año en defensa de la atención primaria, que también cojea de lleno en este municipio saliniense. Antes lo había hecho el BNG con dos manifestaciones, una en noviembre de 2020 y la otra de marzo de este año y, en medio, una tercera del grupo de gobierno, que también en noviembre de 2020 citó a los representantes de diversos colectivos para la lectura de un manifiesto por parte del regidor en la Praza da Feira. Y, a nivel institucional, lo hizo por dos ocasiones la corporación en sendos plenos, la última en la sesión del pasado 26 de noviembre a través de una moción presentada por vía de urgencia por el PSOE y que fue apoyada por todos los grupos.

Acto simbólico

Ayer, a pie del centro de salud, Aspérez reconocía que “es un acto simbólico, a la par de práctico para instar al SERGAS a que reponga el servicio y, en virtud al derecho que ampara al ciudadano, se sirva responder a la reclamación a cada uno, y apelamos al resto que gente, que no ha podido acudir, a hacer lo propio en días venideros, bien en este centro de salud de As Covas o bien en Dena”. “El de hoy (por ayer) -agrega-, es un gesto, pero transcurrido ese mínimo de tres meses, nos proponemos extender una iniciativa similar a través de todos los colectivos, y presentar in situ, en un mismo día cientos y cientos de reclamaciones escritas, no vamos a quedarnos en el día de hoy”.

Meaño es uno de los puntos donde se evidencian dificultades de atención primaria. El concello se ha quedado sin un facultativo desde noviembre de 2020 que, pese a las palabras transmitidas desde la EOXI Pontevedra-O Salnés para restituirlo “a la mayor brevedad posible”, no se tradujo en la práctica. Amén de un breve período por contrato temporal en la primavera de este año, en que sí contó con ese segundo médico, el centro de salud de As Covas ha capeado la situación tirando de peonadas de tarde. En ese servicio a mayores se turnaron los otros dos facultativos que consultan en Dena y Meaño, cubriendo así la cartera del médico jubilado. Y eso que su propuesta para, a falta de médicos, prorrogar a aquel galeno un año más, fue ignorada por el SERGAS.

Las peonadas de tarde comienzan cada día entre 15 y 16 horas, en función de la disponibilidad de cada facultativo, y en relación el cierre de su turno matinal. Eso sí, es el único profesional disponible en ese centro de salud, por cuanto en esa franja horaria el centro carece de servicio de enfermería y PSX.