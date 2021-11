As conferencias científicas, no IES Monte da Vila

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) e maila Deputación de Pontevedra anuncian o comenzo do segundo bloque do “Ciclo de Conferencias Aida Fernández Ríos”, que ten como finalidade “achegar a ciencia á poboación máis nova e fomentar as vocacións científicas, así como concienciar ao alumnado de que nenos e nenas teñen as mesmas capacidades e poden chegar a ser o que se propoñan”.

Coordinadas pola catedrática de Microbioloxía da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Alicia Estévez Toranzo, vanse celebrar cinco charlas nos institutos de Tui, Bueu, O Grove e Silleda que estarán impartidas por “mulleres das tres universidades galegas que ofrecerán ao alumnado temáticas atractivas sobre as bacterias comeplásticos, a revolución alimentaria e a intelixencia artificial, entre outras”. “Obxectivo saúde: a revolución dos alimentos” No caso do Grove, vai ser no IES Monte da Vila, onde se vai expor a conferencia “Obxectivo saúde: a revolución dos alimentos”, da que se ocupará a profesora do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, pertencente ó Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Isabel Medina Méndez. As eleccións alimentarias, xunto cos cambios climáticos, provocaron importantes variacións, a nivel anatómico e fisiolóxico, no organismo dos seres humanos Isabel Medina Méndez Esta investigadora, que tamén é coordinadora nacional da Área de Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos do CSIC, amáis de académica numeraria da RAGC, vai intervir o vindeiro 10 de nadal diante dos estudantes grovenses de primeiro e segundo de Bacharelato. Dado que a historia da humanidade está vencellada á historia dos alimentos, Isabel Medina vai explicar que “as eleccións alimentarias, xunto cos cambios climáticos, provocaron importantes variacións, a nivel anatómico e fisiolóxico, no organismo dos seres humanos”. Máis polo miudo, vai destacar diante dos rapaces mecos que “a abundancia de peixe e algas nas zonas costeiras, formando parte da nosa gastronomía e cultura, axudou ao desenvolvemento da capacidade cerebral nos homínidos, grazas aos seus ácidos graxos Omega 3, compoñentes do cerebro e fundamentais para a saúde humana”. Isabel Medina sinala que nas sociedades modernas, con moitos recursos para obter alimentos con pouco esforzo, a prevalencia de malos hábitos de consumo asóciase a unha alta incidencia de enfermidades metabólicas, como a diabetes e a obesidade, e enfermidades cardiovasculares que son unha das causas fundamentais da mortalidade actual. A abundancia de peixe e algas nas zonas costeiras, formando parte da nosa gastronomía e cultura, axudou ao desenvolvemento da capacidade cerebral nos homínidos Isabel Medina O cal a leva a destacar que “a evidencia científica demostra que o consumo de peixe e produtos do mar é un elemento esencial nas dietas que axudan a mellorar a saúde e previr enfermidades dun xeito personalizado”. En canto ás demáis charlas, pódese engadir que a primeira vaise celebrar o vindeiro luns no IES Indalecio Pérez Tizón, de Tui, con participación de 25 alumnos da rama científica, tecnolóxica e biosanitaria de primeiro de Bacharelato. A súa vai ser unha conferencia sobre bacterias comeplásticos que impartirá a profesora e investigadora Sabela Balboa Méndez, que sinala que as bacterias viven en todos os ambientes coñecidos, desde o polo ata o deserto, e que en cada ambiente evolucionan para ser capaces de alimentarse das substancias que atopan. A evidencia científica demostra que o consumo de peixe e produtos do mar é un elemento esencial nas dietas que axudan a mellorar a saúde e previr enfermidades dun xeito personalizado Isabel Medina - Profesora de investigación do Instituto de Investigacións Mariñas e académica Tamén destaca, según din na Deputación e maila Real Academia, que cada ano xeramos máis de doce toneladas de plásticos que acaban no mar, moitos deles microplásticos cáseque invisibles. E “hai bacterias que son capaces de vivir sobre eses plásticos, comelos e degradalos”, sinala a encargada desta charla na que se vai amosar ós estudantes como buscar esas bacterias que poden degradar os plásticos e conseguir así unha forma de eliminalos do medio ambiente dun xeito natural. Pola súa banda, a presidenta da Asociación Española de Intelixencia Artificial, Amparo Alonso, vai intervir o 9 de decembro no IES Illa de Ons, en Bueu, diante de 32 alumnos de cuarto da ESO. O seu relatorio titúlase “A intelixencia artificial non é ciencia ficción” e vai servir a Amparo Alonso Betanzos para sinalar que “a intelixencia artificial é unha revolución; a tecnoloxía que máis está a contribuír a definir a nova sociedade superintelixente do futuro”. A intelixencia artificial é unha revolución, a tecnoloxía que máis está a contribuír a definir a nova sociedade superintelixente do futuro Amparo Alonso - Presidenta da Asociación Española de Intelixencia Artificial Tamén explicará que é a intelixencia artificial e cales son os usos, metas e limitación desta tecnoloxía presente xa en calquera campo. “A tecnoloxía é cada vez máis interdisciplinar, e a intelixencia artificial necesita para o seu desenvolvemento non só enxeñeiros e científicos, senón tamén profesionais das áreas de Humanidades, para que todos poidamos contribuír ao seu desenvolvemento”, sinala a catedrática cando asegura que esta tecnoloxía está a cambiar o emprego, a educación e a forma que as persoas teñen de relacionarse na sociedade. Asemade, a decana da Facultade de Matemáticas e profesora de Matemática Aplicada da USC, Elena Vázquez Cendón, vai impartir a charla titulada “As matemáticas que pesquei na ría de Pontevedra”, o 13 de decembro, diante de 42 alumnos de primeiro de Bacharelato do IES Pintor Colmeiro de Silleda. Neste caso para compartir co alumnado matemáticas próximas e “para un mundo mellor” presentando o proxecto “Marzo, mes das matemáticas” (http://marzomates.webs.ull.es/). Complétase a relación coa catedrática de Inmunoloxía do Centro de Investigacións Biomédicas da Universidade de Vigo (UVigo), África González Fernández, quen impartirá o 20 de nadal a conferencia “Potencia as túas defensas: Vacínate!”, no IES Johan Carballeira de Bueu e diante de alumnos de cuatro da ESO e primeiro e segundo de bacharelato. África González vai explicar que a vacinación é a medida preventiva máis eficaz e que serve para previr enfermidades e mortes, sinalando todo o que compre facer para desenvolver vacinas eficaces contra patóxenos como o SARS-CoV-2.