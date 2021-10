El Partido Popular de Valga, dirigido por Bello Maneiro, se quedó solo en la aprobación de solicitud de un préstamo de 700.000 euros que van a ser usados para pagar a las empresas que ejecutaron las obras del Plan Concellos 2020, algo que no dudaron en afirmar el alcalde y varios integrantes de su grupo de gobierno. Sin embargo, la oposición decidió votar en contra porque ese argumento “contradice lo que advierte el interventor municipal en el informe que consta en el expediente en el que dice textualmente que el destino de la operación es para cubrir la deuda financiera a corto plazo para amortizar los anticipos, sin intereses, de la Diputación”, explica la portavoz socialista María Ferreirós.

Insiste la socialista que, para el interventor, este préstamo “nace con la única finalidad de devolver otros préstamos de años anteriores”, alguno de ellos cercano a los 400.000 euros. La situación, continúa Ferreirós, no es nueva, ya que la socialista advierte de que “se están pidiendo préstamos para pagar otros anteriores, lo que indica una situación económica preocupante y un gobierno sin planificación ni control económico”. También lamenta que no se explicase como se van a abonar los 58.333 euros mensuales para amortizarlo cuando “en 2021 no han sido capaces de amortizar 33.333 de un préstamo de 400.000”.