“Como non miramos aos lados, un día vén a realidade é pásanos por enriba”

–Empezando polo principio, a portada semella toda unha declaración de intencións, cunha enorme man negra e o lema “futuro de merda”. ¿Anticipa un libro amargo, pesimista?

–Esa imaxe de Emma Castañeiras estaba antes que o libro, e ten unha doble lectura. O libro en si é traxicómico, porque en 35 relatos hai de todo. Pero o que sempre está presente é unha certa distancia, unha compaixón; por moi patético que sexa o personaxe, o autor sempre empatiza con el.

–Afirma que son relatos moi realistas, pero aos personaxes ocórrenlles en ocasións feitos estraños, insólitos.

–O feito de que aceptemos a realidade débese a que non nos paramos a mirala. Parece que miramos moitas cousas, pero en realidade non as vemos. A maior parte das veces movémonos como marionetas e se nos parásemos a pensar veríamos que facemos cousas disparatadas.

–¿Ten que ver esa falta de reflexión coa velocidade crítica á que alude no título do libro?

–Como andamos pola vida tan lanzados, non nos paramos a mirar a realidade. E como non miramos aos lados, vén un día a realidade e pásanos por enriba.

–O sector cultural viuse moi castigado pola pandemia, sobre todo o vinculado á música e as artes escénicas. ¿Como lle afectou á industria literaria e aos escritores?

–Aos escritores afectounos no sentido en que nos illou, nos privou do contacto social que supuñan os congresos e feiras do libro. Pero por outra parte, semella que a xente empezou a ler un pouco máis.

–¿Tentouno nalgunha ocasión a idea de escribir sobre esta crise sanitaria mundial?

–Eu necesito sempre unha certa distancia. Non son de escribir en quente. Non sei o que farei no futuro, pero neste momento hai unha sobresaturación de textos sobre a pandemia. Si creo que deberiamos aprender un pouco de todo isto que pasou.

–¿Sacará algunha lección a humanidade?

–Non creo que aprendamos nada, e volverá a pasar. Pandemias como esta hóuboas na Idade Media, no século XX, agora... e volverá a habelas.

–¿Amosou o coronavirus que a humanidade é un xigante cos pés de barro?

–Si, pero así foi sempre. Esta civilización tamén caerá, como caeron as anteriores. O problema é que nos falta perspectiva. Poucas cousas das que pasan agora non pasaron antes nalgún momento. Por exemplo, agora fálase da globalización, pero se vas ao Museo de Pontevedra e atopas uns restos de cerámica antiga grega decátaste de que xa daquela o mundo era globalizado.