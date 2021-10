Las mariscadoras de Carril, tras un año de ‘sequía’: “Cogimos el cupo pero con gran esfuerzo”

Llevaban un año sin extraer bivalvos de sus autorizaciones a consecuencia de la mortandad masiva de los mismos. Tras un cese de actividad de por medio (de apenas cuatro meses) que les costó un riñón conseguir, las mariscadoras de Carril regresaron ayer al mar y lo hicieron con unos cupos bajos debido a la escasez de recurso de talla grande. Aunque había más que alcanzaba el mínimo legal para su comercialización, las mariscadoras aspiran a capturar el mejor para ofrecer un producto de la más alta calidad y lograr una alta cotización en lonja.

Llegaron a las siete y media de la mañana a la playa Compostela y algunas mujeres no marcharon hasta las diez porque la extracción no fue sencilla. Los topes estaban marcados en tres kilos de japónica, tres de berberecho y medio de fina. “Pensábamos que había más de lo que nos encontramos, que la almeja estaría más crecida. Había que levantar mucho el terreno y eso se puede hacer un día, pero no varios seguidos porque se daña el marisco”, explica el presidente de la agrupación de marisqueo a pie de Carril, Rolando Vidal.

“Pensábamos que había más de lo que nos encontramos, que la almeja estaría más crecida. Había que levantar mucho el terreno y eso se puede hacer un día, pero no varios seguidos porque se daña el marisco” Rolando Vidal - Presidente de la agrupación de marisqueo a pie de Carril

Ante esta situación, la directiva ya se plantea aumentar los cupos y reducir los días de faena. Fue esta una posibilidad que cobró más fuerza tras la subasta de la tarde, en la que la japónica y el berberecho se vendieron relativamente bien, pero la fina, que de por sí es la especie más cara de las mencionadas, no se cotizó al alza.

Los precios

Según apunta Vidal, la japónica de primera categoría salió a 24 euros el kilo, la de segunda a 17 y la de tercera a 13,50. “Estuvo bastante bien”, valora el portavoz de la agrupación. La fina, sin embargo, la de mayor tamaño se vendió a 49 euros (cada mariscadora solo podía capturar medio kilo) y la de segunda a 24,50.

Con respecto al berberecho, el extra e comercializó a 10,50 euros el kilo, el de segunda categoría a 5,50 y el de tercera a 2 euros. “Nosotros casi no cogemos del más pequeño”, apostilla Rolando Vidal.

Para este mes tenían programados doce días de faena en la playa Compostela y quizá se reduzcan considerablemente, pero siempre aumentando los topes de capturas (el del berberecho y eliminando el de fina, ejemplifica el mariscador). Será una decisión que deberá tomar la directiva.

Las mariscadoras regresarán hoy al arenal vilagarciano, al igual que mañana, el viernes y el lunes. Han descartado trabajar en Os Lombos (el que era su principal zona de producción y por tanto fuente de ingresos) y también en la pequeña zona de A Fangueira porque el marisco no alcanza la talla reglamentaria. “Tenemos que estirar la playa todo lo que podamos”, concluyen.