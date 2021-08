El deporte es de las personas, no de los géneros

La presidenta de la entidad isleña, el club más longevo de gimnasia rítmica de la comarca, Herminia Varela, reivindicaba el papel de los tres niños con los que cuenta el club, tres niños que “debemos reivindicar por su implicación con la gimnasia”.

El club Ximnasia Rítmica de A Illa reivindica el papel de sus integrantes masculinos

Uno de ellos, Noé Charlín, ha participado en competiciones a nivel estatal, finalizando en la tercera posición del campeonato de España, mientras Óscar Maestú y Alejandro Dios llevan tiempo demostrando que este deporte no entiende de géneros, sino de personas que lo practican. Varela reconoce que “estamos muy orgullosos de ellos, somos conscientes de que todavía no todo el mundo es capaz de asimilar que un niño pueda hacer gimnasia rítmica, cuando es una modalidad, la masculina, que existe desde hace mucho tiempo; incluso nosotros llegamos a contar con un entrenador, Rodrigo Vázquez, que fue fundamental para que este club siga aquí”. Varela hace un paralelismo con otros deportes considerados, entre aspas, masculinos, como es el caso del fútbol, donde “las mujeres están demostrando que están igual de capacitadas que un hombre para jugar; estamos en pleno siglo XXI y no se puede discriminar por cuestión de sexo en un deporte”.

El club de A Illa es el más longevo de la comarca de O Salnés y cuenta, en estos momentos, con 35 licencias de gimnasia rítmica. La intención es poner recuperar en los próximos meses las escuelas que el club tenía diseminadas por varios lugares de la comarca y que, a raíz del coronavirus, cesaron su actividad de forma provisional.