El Atlantic Fest entra en ebullición con Depedro y León Benavente

Como no podía ser de otra manera, la adrenalina propia de cualquier evento de música en directo toca digerirla sobre una silla. Ya no hay saltos, avalanchas ni empujones, incluso los abrazos se reducen a los convivientes, pero aún así, el Atlantic Fest está triunfando. Pese a las restricciones de aforo, el único que no está invitado es el COVID con unos protocolos que no dejan nada al azar.

Alrededor de las ocho de la tarde y con una alta temperatura todavía en los termómetros, fue Depedro el que, acompañado de toda su banda, empezó a tocar. Saltó a las tablas dispuesto a disfrutar y a hacer disfrutar y la conexión con el público no tardó prácticamente nada en producirse. Aquello de levantar a todos de sus asientos ya se había conseguido desde la primera canción, aunque físicamente no procedía.

No era la primera vez que Jairo Zabala, que así se llama el madrileño, tocaba en Vilagarcía. La última vez lo hizo solo en versión intimista, pero ayer, acompañado de su banda y con alma más festivalera, temas míticos como Te sigo soñando, DF, Diciembre, Llorona sonaron con unos matices que no pasaron desapercibidos para aquellos que tenían que agarrarse a la silla para no dejarse llevar por sus emociones.

Cerca de dos horas de concierto que dieron paso a un intervalo de cierta tranquilidad antes que León Benavente, ya con la noche encima, empezase a aumentar la energía y la vitalidad con temas de su último álbum Vamos a volvernos locos. Con Abraham Coba como frontman, la actuación fue ganando en ritmo y pulsaciones entre un público que cantaba a coro. Toda una demostración de sonido sólido, de un rock con puertas abiertas a la electrónica, pero sobre todo con una energía vital que bien viene en tiempos en los que se añora la salud más que nunca.

Hoy es el turno para Sidonie y Lori Meyers

También hoy en el escenario Vibra Mahou habrá lugar para el ritmo más fresco e irreverente. La doble sesión de hoy tendrá ni más ni menos que a dos primeros espadas de la música nacional, Sidonie y Lori Meyers. El primer turno, a las 20.00 horas será para la banda catalana liderada por Marc Ros. Sidonie, en plena gira, traerá a Vilagarcía sus grandes himnos y también los nuevos temas de su último trabajo El Regreso de Abba, el noveno álbum de una larga y exitosa carrera que cumple ahora sus dos décadas de trayectoria.

A continuación, a eso de las 23.00 horas, saltarán al escenario los granadinos Lori Meyers, una banda de culto del universo indie y que llevaba más de dos años y medio sin volver al directo. A sus clásicos infalibles, añadirán también a su repertorio temas de sus últimos trabajos como Punk, que tan buenas críticas está recibiendo y que se convierte en antesala de un nuevo trabajo del que dejarán varias degustaciones hoy en el Atlantic Fest.