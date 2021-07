Concello de A Illa y cura apuntan que la anulación del desfile de marineros no les compete

La anulación del tradicional desfile de marineros que se celebra durante las fiestas de la Virgen del Carmen en A Illa es una competencia de la que tanto la iglesia, por medio del sacerdote David Álvarez, como el Concello se desmarcan de la decisión adoptada.

El colectivo de marineros mostró su disconformidad por el hecho de que las fiestas se celebrasen, solo con oficios religiosos, los días 14, 15 y 16 de mayo. Argumentaban al respecto que contaban con que se celebrasen coincidiendo con el fin de semana del 24 de julio que era el que en teoría tendría que celebrarse la procesión marítima por el calendario de mareas. Ese cambio en la planificación es lo que llevó a la suspensión del desfile con el consiguiente enfado por parte de la organización que solicitaron una misa el sábado 24 a las 12 del mediodía que no pudo ser concedida “por motivos de agenda” por el cura, ofreciéndole la posibilidad, no aceptada, de las 20.00 horas.

El año pasado se mantuvo la fecha del calendario de mareas porque fue una cancelación de unas fiestas ya programadas. En cambio este año no se había programado nada por lo que nada se canceló Carlos Iglesias - Alcalde de A Illa

Carlos Iglesias quiso aclarar al respecto que “el año pasado se mantuvo la fecha del calendario de mareas porque fue una cancelación de unas fiestas ya programadas. En cambio este año no se había programado nada por lo que nada se canceló y de ahí que se mantuviesen las fechas propias de la Virgen del Carmen, que es el 16 de julio. No sé porque razón se da por hecho unas fechas en función de las mareas cuando ya es sabido que no iba a haber ni se planteó la procesión marítima”.