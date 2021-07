Menos impuestos y más empleo, las claves de Feijóo para la Galicia del siglo XXI

El líder popular presidió la junta directiva provincial cuyos 276 compromisarios avalarán al líder de la formación conservadora en el próximo congreso gallego, un testigo que recogió Feijóo con el afán de superar la crisis causada por la pandemia con un proyecto que calificó de “ambicioso” y “actualizado”.

Su principal anuncio pasa por reducir la presión fiscal, como establece la ponencia aprobada que lleva por título “Más empleo y menos impuestos".

“Bajaremos el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el tramo autonómico para que siga siendo el más bajo de España; mantendremos la tributación cero en las transmisiones patrimoniales en el rural y reduciremos el de actos jurídicos documentados”.

160.000 familias beneficiadas

También se comprometió a llegar, si hace falta, al Tribunal Constitucional, en caso de que el Gobierno quiera anular la decisión de suprimir el impuesto de sucesiones por herencias en vida de menos de un millón de euros que, asegura, “ha beneficiado a 160.000 familias”.

“Vamos a defender nuestra autonomía tributaria dónde sea”, indicó a la vez que reparaba que los gallegos “han pagado mil millones de euros menos desde 2016”, sin que la Xunta haya renunciado a inversiones importantes: “Hemos pagado a los más de 14.000 proveedores en una media de 18 días frente a los 30 días de España, hemos construido nuevos hospitales en Vigo y ahora el Gran Montecelo o el de Ferrol y ampliamos el de Ourense, A Coruña y Santiago. Añadió que desde 2010 “no se han subido las matrículas universitarias”, sin que todo ello haya provocado una crisis de endeudamiento.

Respecto al empleo aboga por políticas liberales, básícamente “a través de la defensa de la industria, de los trabajadores, de los autónomos y de las familias”, un argumento que le dio pie a criticar a socialistas y nacionalistas a quienes reprochó sus modos de obediencia a Pedro Sánchez, los primeros, y de ser negacionistas, los segundos.

Negacionismo de los nacionalistas

“El BNG dice no a Ence, no a bajar el precio de la luz, no a las eólicas, no a cualquier proyecto y no al Xacobeo”, reprochó en el auditorio creado bajo una gran carpa de celebraciones en la que se desarrolló la junta provincial del PP, con asistencia de alcaldes, concejales y responsables locales. Un escenario desde el que Feijóo hizo un llamamiento al Gobierno de España para que salde la deuda con Galicia en el que volvió a echar en cara los 800 millones de los fondos estructurales “que fueron repartidos entre otras Comunidades Autónomas”.

Recordó la sentencia que confirma la deuda del Impuesto del Valor Engadido (IVE) del año 2018, como se reclamó en su día.

Un Feijóo que se mostraba confiado en mantener la fidelidad en próximas citas electorales aunque reconoce que el “gran partido de Galicia” que quiere dirigir precisa medidas de reactivación, de actualización e ilusión porque asegura es un proyecto “ambicioso” cuyo único interés es el de los ciudadanos de Galicia “y volver a salir a flote con ideas de la tercera década del siglo XXI”.

Agradecimiento a un “magnífico capitán” El presidente provincial del PP Alfonso Rueda fue el encargado de anunciar oficialmente que Feijóo continuará como líder de la formación tras el congreso de Pontevedra que se celebra cinco años después del que le proclamó presidente en Ourense. Rueda subrayó que los nuevos órganos contarán con más mujeres en puestos de dirección y también con gente joven que deberá tomar el relevo cuando les llegue el momento, pero dirigidos por “un magnífico capitán que ha demostrado saber gobernar su tripulación incluso en las más difíciles tormentas” , en clara alusión a las crisis económicas de 2009 y a la actual provocada por la pandemia. Y agradeció la labor del secretario Miguel Tellado, a quien atribuyó gran parte del éxito electoral.

Los 11 diputados de Pontevedra Al igual que Alfonso Rueda, Feijóo agradeció la “foto finish” de Pontevedra con los 11 diputados en las últimas elecciones autonómicas de 2020 que les han permitido sumar la más amplia mayoría absoluta del PP de Galicia (42 escaños) y que atribuyen exclusivamente a la confianza demostrada por los ciudadanos en las urnas, especialmente en Pontevedra. “No solo vamos a bajar impuestos sino que trazaremos políticas para reactivar el consumo y crear empleo”, indicó Feijóo a los asistentes a quienes garantizó que “vamos a salir a flote de la profunda crisis económica y financiera causada por la pandemia”. Y para ello anunció su compromiso para seguir “uniendo los 30.000 núcleos de población de Galicia” en esta “tierra de caminos” que además cuenta con otros diez Caminos Xacobeos por el que llegan a Santiago miles de personas de todo el mundo.