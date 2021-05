Las algas se convierten en una amenaza para la producción marisquera de Vilanova

Es un problema cíclico para la Cofradía de Vilanova, pero no por ello menos preocupante. La acumulación de algas en los bancos marisqueros que gestiona este pósito se ha convertido en una seria amenaza para la producción de los mismos ya que, si llegan a pudrirse en la zona, pueden acabar matando todo el marisco. De ello son conscientes en el pósito que, con la llegada del gran manto verde que está cubriendo las playas vilanovesas, han articulado una serie de limpiezas en las que participan tanto el marisqueo a pie como a flote. Durante toda esta semana el trasiego de tractores cargados de algas desde las playas más afectadas hacia los campos de cultivo de parroquias como San Miguel de Deiro, Tremoedo o András, ha sido continuo, y se espera que continúe la próxima semana

Toda la semana, explica la patrona mayor del pósito vilanovés, María José Vales Martínez, “hemos articulado grupos de limpieza para evitar que las algas se acumulen y acaben provocando una mortandad en el marisco que supondría un duro golpe para todos nosotros”. Un grupo de medio centenar de mariscadoras se encargó cada mañana de esta semana, incluso en la jornada festiva de ayer, de ir eliminando las algas que llegaban a las playas, mientras que los mariscadores a flote las retiraban del agua por las tardes. “Estamos los dos sectores muy implicados en este tipo de limpiezas porque nos jugamos una parte importante de la producción si no las retiramos a tiempo”, explica Vales.

Las playas más afectadas esta semana han sido las de O Castelete y la de Con Grande, en As Sinas

Los puntos donde la acumulación de algas está siendo más problemática son las playas de O Castelete y Con Grande, en As Sinas, lugares en los que “hemos concentrado los trabajos que han ejecutado las mariscadoras retirando lo que conocemos como ‘limo’, una especie de alga que, si no se retira a tiempo, puede convertirse en un auténtico problema”. O Castelete siempre ha sido uno de los puntos que más problemas ha registrado a causa de las algas, pero no así el Con Grande, cuyos problemas se han originado “a raíz de la construcción del puerto deportivo, una obra que ha provocado que en esa zona se acumulen las algas por no hacer las obras portuarias con puntos por los que fluya la marea, un error demasiado común y que nosotros estamos pagando en esta zona determinada”.

Problemas en toda la ría

El pósito de Vilanova no es el único que sufre de manera constante la presión de las algas sobre sus bancos marisqueros, obligándoles a dedicar una gran parte de sus días laborables, e incluso, de asueto, a limpiezas de playas. En esa situación también se tiene encontrado la vecina Cofradía de A Illa que, en más de una ocasión, ha visto como sus playas se cubrían con un espeso manto verde que acababa provocando la mortandad del marisco si no se retiraba a tiempo.

El problema de donde arrojarlas





La retirada de las algas de las playas tiene otro problema añadido para las mariscadoras, el de donde arrojarlas. Sin ningún lugar acondicionado al efecto, el recurso más común es el de recurrir a los campos de cultivo para que sirvan de abono a la siguiente cosecha. Sin embargo, ese recurso es limitado y ajustado a una determinada época del año, mientras que las algas acostumbran a acumular se en las playas de manera habitual. “Llevamos años buscando una solución, pero todavía no hemos dado con ella”, explica Vales. En el pósito vilanovés se ha recurrido a fincas particulares para arrojarlas pero el intenso olor que desprenden cuando se encuentran en fase de putrefacción ha provocado quejas. Incluso se han dejado en las inmediaciones de las playas, que sería lo más natural, pero las constantes quejas de los turistas por el mal olor que desprenden también “nos ha provocado más de una situación problemática”. Lo que tiene muy claro Vales es que “no vamos a dejarlas en las playas y permitir que la muerte de nuestro principal sustento”. El pósito ha llegado a participar en una iniciativa impulsada desde la Universidad para buscar algún tipo de aprovechamiento de las algas.