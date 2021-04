Solo uno de cada diez locales hosteleros de Vilagarcía tiene licencia de restaurante

Protestas de la hostelería: "Un atropello y una discriminación en toda regla"

Para el sector, este paso en la desescalada supone “un nuevo atropello y una discriminación en toda regla”. “Quiero dejar claro que esto no es una queja hacia los restaurantes, pero lo que no tiene sentido es que a unos locales les dejen servir cenas y a otros no”, expresa David Jiménez, propietario de dos establecimientos hosteleros en Vilagarcía y miembro de la directiva de Ahituvi.

“Quiero dejar claro que esto no es una queja hacia los restaurantes, pero lo que no tiene sentido es que a unos locales les dejen servir cenas y a otros no” David Jiménez - Hostelero de Vilagarcía

La Asociación de Hostelería de Vilagarcía ya manifestó su absoluto rechazo a la nueva norma, pero Jiménez va un poco más allá. “Lo he consultado con tres abogados distintos y esto puede ser ilegal. Vamos, que en un juzgado tendría recorrido”, afirma el hostelero.

Por el momento “todas las posibilidades están contempladas”, confiesa, pero lo que tiene claro es que él y compañeros del sector se van a movilizar de algún modo. “Hemos aguantado de todo en este sinsentido permanente en el que vivimos, pero hasta aquí, basta ya, no aguantamos más. La posibilidad de abrir hasta las once a los restaurantes no es una ayuda, sino que es un problema porque está generando división. Llevamos desde noviembre sin dar cenas y en mi local el viernes, primer día con la nueva medida en marcha, facturé la mitad que un día habitual. Yo vivo en un 95% de las reservas. Es una norma arbitraria que genera desigualdad y un sentimiento generalizado de indignación”, espeta David Jiménez, propietario de “El Trastero” y del “Sold Out”, este último un negocio perteneciente al ocio nocturno.

“Lo de la noche lo asumimos aun con pocas ayudas pero no se entiende que una persona pueda comer en mi local a las tres y no a las nueve porque la actividad es la misma. No puede ser que unos sí y otros no”, concluye el hostelero.

51 restaurantes y más de 400 bares en Vilagarcía

Según el Registro de empresas y actividades turísticas, en Vilagarcía existen un total de 51 restaurantes, 402 con licencia de café-bar y 19 cafeterías. Esto significa que del total de negocios del sector, solamente un 10% de ellos son restaurantes., por lo que únicamente uno de cada diez puede abrir hasta las 23.00 horas y servir cenas. Los datos proceden de Turismo de Galicia actualizados el 26 de febrero de 2021, aunque algunos no coinciden con los que manejan los concellos.

Los datos concello a concello

Con respecto a los demás municipios de O Salnés, Sanxenxo es, con mucha diferencia a los demás, el que cuenta con más locales con licencia de restaurante: un total de 130 según el mismo registro. Y es que se trata del ayuntamiento turístico por excelencia de la comunidad gallega.

Le sigue O Grove, también un concello con un turismo potente, con 97 restaurantes, si bien ninguno de los locales hosteleros de la localidad meca tiene actividad en la actualidad debido al nivel de restricciones máximo en el que se encuentra.

En tercer lugar está Vilagarcía con 51 restaurantes, después Cambados con 29, Vilanova con 19, Meaño con 17, A Illa con 10, Ribadumia con 7 y Meis también con 7.

La mayoría de los municipios de O Salnés supera la jornada sin nuevos contagios

Solo dos municipios de O Salnés incrementaron ayer sus casos activos de coronavirus. Fueron Sanxenxo, que pasó de 29 a 30 contagios, y Meaño, de 6 a 9. No obstante la situación epidemiológica no es buena en ninguno de los concellos de la zona, pues a partir de mañana no quedará ninguno en el nivel bajo de restricciones: Vilagarcía, Cambados y Catoira suben al medio, donde se mantienen Meis, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo y Vilanova, mientras que O Grove sigue en el máximo y A Illa desciende del alto al medio. El municipio contabilizaba ayer 75 positivos, por tanto sin cambios en 24 horas. La misma estampa se repite en Vilagarcía, que mantiene los 52 casos. Cambados aguanta en 22, Vilanova en 19, Ribadumia en 12, A Illa en 9 y Meis en 8. Ninguna localidad experimentó un descenso. En el ámbito hospitalario aumentaron los ingresos por COVID de 4 a 5 en el Hospital do Salnés.