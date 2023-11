Fieles al periódico de sus vidas

Carolina Sertal Firmas

Es un recuerdo de infancia. La imagen del padre desayunando mientras pasaba sus páginas, la carrera hasta la puerta de la entrada para recogerlo, el sonido que hacía al caer sobre el felpudo, el grito del mozo que lo llevaba hasta casa, el paseo diario al quiosco para comprarlo a petición de los mayores, las primeras lecturas y las primeras prácticas de escritura al enviar una carta al director protestando por aquel penalti injusto al Celta. Es la visión de un niño pequeño recortando cada día las viñetas de Quesada y coleccionándolas absolutamente todas en libretas, es un viaje íntimo en el tiempo a aquella etapa escolar en la que nunca faltaba una visita a la rotativa a lo largo del curso, con la ilusión de salir de ella con un ejemplar entre las manos; el retorno a las tardes de deberes en las que siempre había que tenerlo a mano para consultar en sus textos las dudas ortográficas que se presentaban y también es el regreso a las noches de juventud de antaño, en las que su recogida al salir de la discoteca en el entorno de las dos o tres de la madrugada sellaba el fin de fiesta, claro que al día siguiente había que repasar las noticias con una atención más plena.

FARO ha acompañado a lo largo de su historia a miles de lectoras y lectores. Sus páginas no solo han sido fuente de información de la máxima actualidad para ellos, sino que han marcado momentos importantes en sus vidas y buena prueba de ello son esos recuerdos que todavía hoy son capaces de rescatar muchos de su memoria cuando se les pregunta por su vínculo personal con el diario decano de la prensa española.

Al amparo de las vitrinas que guardan las cerámicas gallegas de característicos tonos azules, FARO ha reunido a una docena de lectores y lectoras habituales en el Comedor de Sargadelos del Museo Municipal Quiñones de León para recoger, en una fecha tan señalada como el 170 aniversario del periódico, la percepción de su evolución y la experiencia de aquellos que nunca fallan, los suscriptores.

Seña de identidad

Dice que si piensa en su casa, en su familia, allí ve el FARO. A su padre leyéndolo mientras desayunaba y a su madre, que aunque era natural de Santander, conocía la retahíla de firmas que escribían en él. Abogado de profesión y Carrero Mayor del Cristo da Victoria desde hace una década, Carlos Borrás cuenta que “me acuerdo de que nos lo dejaban por debajo de la puerta y yo salía corriendo hacia allí en cuanto lo depositaban”, sin embargo, a veces llegaba y el periódico en papel no estaba allí: “¡No vino el FARO! ¡No vino!”, avisaba a sus padres, a quien les preguntaba qué habría pasado.

Carlos Borrás, abogado No es que este periódico forme parte de mi vida, es que no concibo mi vida sin él, porque lo leo todos los días; es el pulso de la ciudad

“De pequeño, mis primeras lecturas las hice gracias a FARO y recuerdo que ya con 13 años envié una carta al director para protestar por un penalti, una carta que todavía tengo guardada. Para mí no es que este periódico forme parte de mi vida, es que no concibo mi vida sin él, porque lo leo todos los días”, comenta Borrás, quien también revela que uno de sus mayores placeres es, un día que no trabaja, extender el brazo hacia la mesilla de noche, coger el iPad y empezar a leer las noticias del día ya a las seis de la mañana, para volver a quedarse dormido en plena faena. Carlos Borrás lo define como “el puso de Vigo” y también señala que, viviendo en el extranjero, “siempre me enteraba de lo que pasaba en mi ciudad por el FARO. El Mira Vigo es indispensable para mí, por ejemplo”, indica este vigués.

Precisamente, referencia a su amigo Fernando Franco hace Maribel Collazo, quien le manda a diario una foto por WhatsApp de la sección que el periodista continúa firmando en la actualidad “porque en la edición digital no le aparece y él vive fuera”. Al igual que en casa de Carlos Borrás, FARO siempre ha estado presente en la de la mujer del histórico abogado y político gallego Nemesio Barxa. “Desde los años 50, en mi casa estaba el Faro de Vigo y, cuando era niña, fíjate que poca cultura tenía, para mí todos los periódicos eran FARO, ¡yo pedía un FARO en vez de un periódico!”, admite Maribel, quien también menciona que “siempre lo recibía en casa, incluso en verano, cuando me iba a Playa América me lo enviaban allí. Como también vivía parte en Ourense, siempre que volvía a Vigo recogía los periódicos acumulados de lunes, martes, miércoles y jueves para ver qué había pasado en la ciudad. Estamos muy íntimamente ligados a FARO”.

Nemesio Barxa y Maribel Collazo, letrado histórico y su mujer Saiamos da Nova Olimpia ás tres da mañá e colliamos o FARO, ben quentiño, e xa o liamos a primeira hora de todo

Maribel Collazo arranca las risas en el encuentro de suscriptores al aportar una anécdota divertida, y es que afirma que lleva desde el año 1966 siendo suscriptora a nombre de los dos maridos que ha tenido. “Hacía ya un tiempo que estaba casada con Nemesio y por vaga no había cambiado el titular de la suscripción, que seguía estando a nombre de mi anterior marido, y nos lo mandaban a Playa América. Entonces un día me dice Nemesio: ‘¿Tú no crees que ya es hora de que cambies la titularidad de Faro de Vigo?’. Pues sí, tienes razón”, rememora Maribel mientras a su lado sonríe el hombre con el que lleva casada 46 años al escuchar la historia.

Igual que su mujer, Nemesio Barxa saca del baúl de los recuerdos no pocas experiencias vinculadas al periódico vigués y empieza su relato señalando que puede aportar una visión distinta, puesto que es natural de Ourense. “Comecei a ler o xornal na época universitaria en Ourense e logo, cando me colexiei e quedei alí, seguín léndoo e cheguei a colaborar. De mozo, como cheguei a ter despacho en Vigo, pasaba na cidade parte do tempo e lembro que cando iamos a Nova Olimpia e salas semellantes, saiamos ás tres da mañá e xa colliamos o FARO, ben quentiño, e iso tiña a vantaxe de que xa o lías a primeira hora de todo. Non sei se eramos moi conscientes logo de tomar unha serie de gin tonics, pero logo repasabamos o contido e a esa hora xa lle tomabamos o pulso á cidade do que podía ser o día, para despois afondar no que non soubeches interpretar. Fun subscritor de varios xornais, pero é que co FARO atópome totalmente informado da evolución da cidade”.

A modo de anécdota, Nemesio Barxa menciona el desembarco histórico que se produjo en Vigo el pasado 19 de septiembre y la importancia de coleccionar ejemplares antiguos de los periódicos. “Gardo no meu escritorio unha fotografía de hai 50 anos que me entregara no seu momento o fotógrafo Ángel Llanos, con quen mantiña moi boa relación. Un día chegou con ela e dixo: ‘Nemesio, tráioche isto, é algo histórico, non se vai repetir na vida’. Traía nun cadro unha fotografía na que se podían ver dous trasatlánticos no porto. O que tal evolucionou... A hemeroteca é fundamental”.