Una conversación literaria con Andrés

Mercedes le sirve a menudo el café en su local, por eso sabía que era escritora. Acabó leyendo la novela con la que resultó ganadora del certamen Xuventude Crea de Novela corta en 2021, una historia sobre la soledad y el miedo protagonizada por una mujer de edad avanzada y a cuya memoria la diluye la enfermedad del olvido.

Cuando un día el pequeño Andrés le contó a Mercedes que estaba preparando un trabajo sobre el alzhéimer investigando a una actriz a la que se lo habían diagnosticado y leyendo un libro en el que la principal protagonista también lo padecía, la dueña de la cafetería viguesa Manteca y Canela ató rápidamente cabos y descubrió que se trataba de la novela de Alba Guzmán, una de sus clientas habituales. Ese mismo día, la escritora ourensana afincada en Vigo en la actualidad recibió un mensaje en su teléfono móvil en el que le preguntaban si no le importaría acudir un día al establecimiento para charlar sobre su obra con aquel joven vigués de 12 años, al que le hacía mucha ilusión poder conocerla.

Lo que iba a ser un pequeño encuentro casual entre lector y escritora finalmente se transformó el pasado día 24 en una conversación literaria abierta al público sobre el libro Xoaniña de Deus, en la que el joven Andrés Troncoso tuvo la oportunidad de entrevistar a Alba Guzmán, a quien admira. Y no es para menos, puesto que antes de cumplir los 19 años, la escritora ourensana ya había recibido 22 galardones literarios.

“Quedeime moi sorprendida ao saber que un rapaz tan novo lera a miña novela” Alba Guzmán - Escritora

“Pensas que Arcadio é boa persoa?”, “por que escribiches sobre o alzhéimer?” o “que opinas sobre que lle quixeran cambiar os textos a Roald Dahl?”, fueron algunas de las preguntas que lanzó Andrés a Alba Guzmán en una charla en la que el público asistente también tuvo ocasión de interactuar. La escritora, que cursa el Grado en Ingeniería Mecánica en Vigo al mismo tiempo que compagina la escritura y los compromisos que surgen alrededor de su novela Xoaniña de Deus, confesaba horas antes del encuentro literario que estaba “expectante”, y es que para Alba Guzmán fue toda una sorpresa que un vigués de tan corta edad se hubiera adentrado en su obra: “Quedeime moi sorprendida ao saber que un rapaz tan novo lera a miña novela, non porque non fora capaz, senón porque hai algunha parte que pode resultar conflitiva e porque por momentos está poetizada, co cal, non pensaba que puidera resultar interesante para un rapaz de 12 anos”, comentaba la autora.

“A idea do encontro xurdiu cando Andrés lle contou á dona da cafetería que lera o libro”

Un relato que nunca ganaba

Durante la conversación que mantuvieron en un acogedor rincón de Manteca y Canela, Alba y Andrés compartieron sus impresiones sobre una obra que, tal y como la escritora ourensana le contó al joven vigués, “naceu sendo un relato que enviaba a certames e que nunca gañaba”. En este sentido, Guzmán indicó que, el hecho de que no fuera premiado en ningún concurso, al final le permitió “seguir experimentando como autora, traballar sobre el e melloralo. Ao final, amplieino ata convertelo nunha novela e iso levoume a poder tocar diversas temáticas”.

La conversación también dejó importantes lecciones de vida y de futuro para el pequeño Andrés, como que “o feito de que non sexas mellor que os demais nalgún ámbito, non implica que sexas inferior”, le explicó Alba. En cuanto a la pregunta que le hizo el joven vigués respecto a la temática, la autora ourensana respondió que “quería falar da soidade, do triste que é facerse maior, de quedar só e, especialmente, de quedar sen memoria. As lembranzas van ser o que teñamos mañá cando esteamos sós e cando a perdes...”, “é a gota que colma o vaso”, apreció Andrés.

Fuera del encuentro con el pequeño vigués, Alba Guzmán apuntó que Xoaniña de Deus “naceu da miña necesidade de falar da soidade, de como unha persoa maior pode acabar estando soa, quedar sen compañía e, cando estaba desenvolvéndoa, pareceume importante falar da memoria, das lembranzas. Chegada aí pensei: como de brutal sería que aínda por riba de estar soa, a protagonista non teña o refuxio do recordo ou desapareza porque padece alzhéimer? Esas liñas temáticas foron levándome a través da vida de Xoaniña, e é que, cando percorres unha vida, ademais a dunha muller en idade avanzada, atopas de todo, o cotiá. Hai amor, amizade, soidade, un amor non tan romántico... Todas estas temáticas foron aparecendo dun xeito moi natural e casual”.

Para crear esta novela corta que le valió el Xuventude Crea en el año 2021 y que posteriormente fue editada por Xerais, Alba Guzmán bebió de la película Memento y también asegura que cuenta con la influencia literaria de Claudia Piñeiro, quien en Elena sabe aborda la temática del alzhéimer. Además de participar en charlas con escolares y en diferentes ferias del libro gracias a su obra literaria (durante el próximo mes de junio estará presente en la de Vigo), Alba suma ahora el haber cumplido la ilusión de su admirador más especial.