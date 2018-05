Qué hacer este viernes | Nostromo inmortaliza su reencuentro en un DVD

Toman su nombre de la nave de "Alien", en la que la sargento Ripley (Sigourney Weaver) se enfrentaba a los temidos alienígenas. Nostromo, uno de los grupos más veteranos de la escena heavy de Vigo, se reúne esta noche en la sala viguesa La Fábrica de Chocolate para celebrar en un único concierto su 25 aniversario y grabarlo en DVD. El cuarteto repasará toda su discografía, acompañada de sorpresas en forma audiovisual, una fiesta para todos aquellos que disfruten del rock duro en castellano. Surgieron en 1992 y publicaron "En Algún lugar" (1996), "De bar en bar" (1998), "En extinción" (1999) y "Al final del raíl"(2002), antes de disolverse en 2005. Hoy se quitan la espina en un concierto festivo presentado por los locutores Anxo Rial y Xosé Otero. - la fábrica de chocolate club, Vigo - 22.00 - 8/10 E

CONICERTOS

Vigo

Trinidad Road. Tres de las mejores bandas de rock americano se han unido en este proyecto común que es Trinidad Road: Red Beard, The Milkyway Express y The Soul Jacket, desde el más auténtico rock sureño pasando por el soul, ecos de los Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, The Marshall Tucker Band, Creedence Clearwater Revival y muchos más, de la mano de SON Estrella Galicia. - La Iguana Club - 23.30 - 16/20 E

Cowtown. En la sala Radar Estudios continúan con el ciclo de conciertos & live streaming #OnTheRadar, con SON Estrella Galicia. Y hoy cuentan con el trío británico Cowtown, uno de los grupos abanderado del actual motiviento Do It Yourself ("Hazlo tú mismo" procedente de Leeds (Reino Unido), famoso en Reino Unido por sus divertidísimos y frenéticos conciertos. Suenan a los Breeders y Devo haciendo la banda sonora de los "Cazafantasmas" y "Teen Wolf" en versión punk. - sala radar estudios - 21.00 - 8/10 E

Sumrrá. Considerado como "el trío más innovador de la escena española". Una formación con una de las trayectorias más sólidas y constantes de la escena jazzística española. - el contrabajo club - 23.00 - 10 E

The Blues Freaks. Banda que apuesta por un estilo añejo basado en los sonidos del blues del Delta del Mississippi de los años 30. Presentan su primer trabajo, editado por el sello de Austin (Texas) "Big Beard Records". - la pecera - 22.30 - 6 E

Bloodhunter. Banda de death metal melódico liderada por Rocío, Diva Satánica, que revolucionó el programa de televisión "La Voz" con su estilo gutural. - Pub Transylvania - 21.00 - 10 E

Duo Stamponi-Claros. Tangos. - café uf - 22.30 - 5 E

Porriño

Tino Baz. Cantautor gallego. - sala ingrávida - 22.00 - 6 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Los universos paralelos". Teatro con Malena Alterio, Juan Carlos Vellido, Carmen Balagué, Ángela Cremonte y Álex Postigo. - teatro afundación - 20.30 - 16.90-25.60 E

"De pé crebado". Recital de poesía. Textos de Antón Lopo, Francisco Cortegoso, Xesús Castro, Gonzalo Hermo e María Xosé Queizán, entre outros. - sala ártika - 21.30 - 9 E