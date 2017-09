Nintendo Direct : los videojuegos que se avecinan para 3DS y Switch

El último Nintendo Direct celebrado este jueves nos ha permitido conocer interesantes novedades y una extensa lista de juegos que llegarán a las consolas de Nintendo durante los próximos meses. Continúa el éxito de la nueva plataforma híbrida del gigante japonés, y eso queda patente con el amplio listado de títulos y apuestas que llegarán a Switch por parte de la propia Nintendo y desarrolladoras third-party.

El especial ha dado nuevos detalles con más de 40 juegos que llegarán a Nintendo Switch y la familia de consolas Nintendo 3DS, con anuncios destacados que incluyen la llegada de títulos de Bethesda como ´DOOM´ y ´Wolfenstein II: The New Colossus´, o remasterizaciones ya anunciadas como ´L.A. Noire´ de Rockstar Games y los ´Resident Evil´ de Capcom. A continuación, detallamos el listado completo de juegos presentados en el especial.

El fontanero de la compañía no podía faltar a la cita, y que mejor manera de aportar su granito de arena que con nuevos detalles de la historia, localizaciones y modos de juego para ´Super Mario Odyssey´. Además, se ha anunciado un nuevo pack que incluye una Nintendo Switch con mandos Joy-Con rojos con motivos de Mario, y un código de descarga de ´Super Mario Odyssey´. Todo esto y una funda de transporte de Nintendo Switch que estará también disponible cuando el juego llegue en exclusiva a la plataforma el 27 de octubre.



'Super Mario Odyssey' - Nintendo Direct 14.09.2017. Vídeo: YouTube

La espera secuela ´Xenoblade Chronicles 2´ ha anunciado fecha de lanzamiento. A partir del 1 de diciembre, los jugadores podrán embarcarse en un viaje por el mundo de Alrest. Junto a la versión normal del juego, se pondrá a la venta una edición normal que incluirá un CD con una selección de temas de la banda sonora, una caja metálica especial y un libro de arte de tapa dura de 220 páginas. También el mismo día se comercializará un nuevo modelo Pro Controller decorado con la temática del juego.



'Xenoblade Chronicles 2' - Nintendo Direct 14.09.2017. Vídeo: YouTube



Los productores de ´Bravely Default´ no han querido perderse el especial, donde han presentado ´project OCTOPATH TRAVELER´ un nuevo RPG, mezcla de CG, píxel art y todo tipo de brujerías visuales. El juego se pondrá a la venta en 2018, pero mientras tanto, se puede descargar una demo de juego gratuita ya disponible a través de Nintendo eShop.



'project OCTOPATH TRAVELER' - Nintendo Switch. Vídeo: YouTube

Por su parte, como ya hemos adelantando, Bethesda ha confirmado el lanzamiento de dos de sus shooters más recientes en Switch: ´DOOM´ y ´Wolfenstein II: The New Colossus´. La acción desenfrenada de ´DOOM´ llegará a Nintendo Switch este invierno, mientras que ´Wolfenstein II: The New Colossus´ llegará en 2018. Del mismo modo ´The Elder Scrolls V: Skyrim´ aterrizará en Europa el 17 de noviembre.

´Splatoon 2´ y ´ARMS´ respectivamente, han confirmado nuevas actualizaciones gratuitas. Tras diversas peticiones por parte de la comunidad, el escenario Jardín botánico volverá al colorido shooter el 16 de septiembre. Próximamente llegará también un nuevo escenario, Canal Cormorán, y un arma extra grande, el Paratintas maxi.

Del mismo mod, ´ARMS´ estrena actualización, que, entre otras novedades, permite a los jugadores reasignar los controles del juego a los botones de su elección. También se añadirá al plantel un nuevo contendiente: Lola Pop.

Los fans de ´Fire Emblem Warriors´ están de enhorabuena, ya que se ha confirmado la llegada de Lyndis (Lyn) uno de los personajes más queridos de la serie original del primer ´Fire Emblem´ aparecido en occidente para Game Boy Advance. Hará las delicias de los jugadores cuando salga a la venta el 20 de octubre.



'Fire Emblem Warriors' - Nintendo Switch. Vídeo: YouTube

Los clásicos renovados también están de vuelta en Nintendo Switch gracias a HAMSTER Corporation y su juego ´Arcade Archives: Mario Bros.´, que estará disponible desde el 27 de septiembre a través de eShop. Pronto le seguirán ´VS. Super Mario Bros.´, ´VS. Balloon Fight, VS. Ice Climber´, ´VS. Pinball´ o ´VS. Clu Clu Land´. Estos juegos arcade tendrán sutiles diferencias con respecto a los originales de NES. Otro éxito de Square Enix que llegará a Switch en primavera de 2018 es ´Dragon Quest Builders´. La versión de exitoso RPG para la consola de Nintendo permitirá a los jugadores cabalgar sobre un diente de sable especial en el modo de construcción libre, que aumentará la velocidad y otorgará materiales especiales al derrotar enemigos. Se pondrá a la venta en primavera de 2018.

Como ya confirmó hace unos días, ´L.A. Noire´ aterrizará en Switch el 14 de noviembre. La remasterización de Rockstar Games incluirá todo el contenido descargable existente, nuevos coleccionables, atuendos con habilidades especiales, un modo de control basado en gestos gracias a la tecnología de los Joy-Con, nuevos ángulos de cámara e intuitivos controles táctiles para la experiencia detectivesca en modo portátil.



'L.A. Noire Remastered' - Tráiler Nintendo Switch. Vídeo: YouTube

Los fans del deporte también podrán marcarse unos triples con ´NBA 2K18´ a partir del 15 de septiembre, o disfrutar de la experiencia de fútbol más inmersiva de ´FIFA 18´ el 29 de septiembre. Si lo tuyo son los títulos de terror, podrás hacerte con ´Resident Evil Revelations´ y ´Resident Evil Revelations 2´ el 28 de noviembre.

´Sonic Forces´ también se unirá a la acción en noviembre, junto con el MOBA de descarga gratuita ´Arena of Valor´. Con roles como Tanque, Asesino, Mago o Guerrero, podremos conformar un poderoso equipo con amigos para aplastar a los oponentes en batallas en tiempo real. La versión beta para Nintendo Switch estará disponible de forma gratuita este invierno.

Por último, no podemos olvidarnos de los Nindies, que ampliarán su catálogo durante los próximos meses con un aluvión de lanzamientos. Estos incluyen el juego de acción y exploración subterránea ´SteamWorld Dig 2´ y el RPG de golf ´Golf Story´ para septiembre, la entrega para cuatro jugadores ´Nine Parchments´ y el puzle de combinaciones y recetas ´Battle Chef Brigade´ este invierno. La esperada secuela ´Super Meat Boy Forever´ y el RPG táctico ´Tiny Metal´ se lanzarán próximamente.

Le llega el turno a la portátil más callejera, y que mejor forma de empezar que con nuevos detalles de ´Pokémon Ultra Sol´ y ´Pokémon Ultra Luna´. Para comenzar, se ha confirmado el lanzamiento de una nueva consola New Nintendo 2DS XL inspirada en Pokémon, que llegará el mismo día del lanzamiento del juego, es decir el 17 de noviembre. Del mismo modo se han ofrecido nuevos detalles de los protagonistas, y lo más importante, la verdadera identidad del misterioso Pokémon que aparece en las cajas: Necrozma. Tras poseer a los Pokémon legendarios Solgaleo o Lunala, este Pokémon se convierte en Necrozma Melena Crepuscular o Necrozma Alas del Alba. El primero puede usar el movimiento característico de Solgaleo, Meteoimpacto, mientras que el segundo es capaz de hacer lo propio con el de Lunala, Rayo Umbrío. Además de estas nuevas formas de Necrozma, se han mostrado dos nuevos Ultraentes: UE Bloques y UE Explosivo. Próximamente conoceremos más detalles sobre estas criaturas tan enigmáticas. Apuntar que los primeros compradores del juego obtendrán un Rockruff que evolucionará en Lycanroc Forma Crepuscular.



'Pokémon Ultra Sun & Pokémon Ultra Moon' - Nintendo 3DS. Vídeo: YouTube

La moda también estará presente en 3DS con ´New Style Boutique 3 – Styling Star´. Gestiona tu propia boutique de moda, habla con tus clientes y encuentra el outfit que se adapte a sus necesidades. Esta vez, las historias de los clientes tendrán diferentes devenires dependiendo del atuendo que elijas. Conviértete en una leyenda del estilo y trabaja para las futuras estrellas a partir del 24 de noviembre.

Por primera vez, los 100 mejores minijuegos de los Mario Party de consolas de sobremesa se podrán jugar en una consola portátil gracias a ´Mario Party: The Top 100´. El título contará con multijugador local gracias al Modo Descarga, para que hasta cuatro Nintendo 3DS puedan compartir la diversión de una sola tarjeta de juego. Recorre todos los recuerdos de la saga con la magia y los piques entre amigos en enero de 2018.



'Mario Party: The Top 100' - Nintendo 3DS. Vídeo: YouTube

Kirby también tendrá su versión portátil con ´Kirby: Battle Royale´. El juego de la suave bola rosa propone nuevas formas de luchar en modos para uno o varios jugadores a partir del 3 de noviembre. Del mismo modo se han confirmado nuevas incorporaciones para la línea ´Nintendo Selects´. A partir del 13 de octubre el catálogo de títulos disponibles se amplía con ´Super Mario 3D Land´, ´Kirby Triple Deluxe´ y ´Luigi´s Mansion 2´. Llegarán el mismo día que la New Nintendo 3DS XL Edición Especial Super Nintendo Entertainment System.



Nintendo Direct - 14.09.2017. Vídeo: YouTube