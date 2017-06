Siete looks con los que triunfarás este verano

Este verano la comodidad vuelve a imponerse en la moda. Aunque algunas tendencias como los volantes de la temporada pasada o las prendas vaqueras de los 90 regresarán con fuerza, otras más sencillas comienzan a abrirse paso.



Para salir de fiesta, a la playa, a una cena más formal, para el día a día? con esta pequeña guía de look con los que triunfarás este verano es imposible fallar.

1. El look a rayas

Una publicación compartida de JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules) el 11 de Nov de 2016 a la(s) 3:30 PST

2. Los pantalones con volantes

Una publicación compartida de Tina Mayr (@tinamayr) el 28 de Nov de 2016 a la(s) 9:16 PST

3. Las zapatillas de esparto

MIAMI #bestof2016 Una publicación compartida de Paula Nata (@paulanata) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 3:14 PST

4. Apuesta por las camisetas básicas

Una publicación compartida de Silvia García BARTABAC (@bartabacmode) el 16 de Jul de 2016 a la(s) 11:14 PDT

5. El look militar

Una publicación compartida de Daniel (@magic_fox) el 26 de Mar de 2017 a la(s) 5:41 PDT

6. El ´total denim´

Una publicación compartida de Jeremy Lucas (@jps_lucas) el 11 de Abr de 2017 a la(s) 1:19 PDT

7. El estilo bohemio

Las rayas marineras volverán a pegar fuerte esta temporada. Aprovecha al máximo esta tendencia combinando una camiseta a rayas con un short y añádele unaspara el día a día.Los volantes regresan una temporada más. Si el verano pasado los vimos en las camisetas y chaquetas, este verano marcarán tendencia en. Este estilo arriesgado puede darte un aire de lo más romántico si los combinas con colores pastel y prendas de encaje.Lasserán el calzado estrella de esta temporada, y si las combinas con otra temporada que pegará fuerte triunfarás seguro. Apuesta como en este caso por un vestido largo y ligero de rayas para ir sencilla pero a la par elegante.La clásica y sencilla camiseta blanca será una de las grandes protagonistas de los próximos meses. Si la combinas con una parte inferior más llamativa, como en este caso unaconseguirás un look perfecto para cualquier ocasión.Hace ya un par de meses que las tiendas de ropa comenzaron a llenarse de prendas de camuflaje y de color caqui. Y es que el estilo militar estará muy presente esta temporada estival. Si no quieres saturar mucho tu look prueba a combinar una chaqueta de camuflaje conLos 90 se dejarán notar estas temporadas con el regreso de un estilo tan clásico como es el ´total denim´. Si te parece muy pesado combinar varias prendas vaqueras, utiliza camisas de un tono, vaqueros de otro y abre abre la parte de arriba para dejar ver una camiseta blanca básica y restar peso al denim.Es un clásico de todas las épocas estivales. Las prendas ligeras y etéreas, el encaje, los grandes collares, los flecos, las plumas o los sombreros son perfectos para esta época del año.