Sophia Loren brilla con luz propia en Almería

Centenares de personas recibieron ayer entre ovaciones a Sophia Loren en Almería, donde la actriz italiana descubrió la estrella que lleva su nombre en el Paseo de la Fama de la ciudad, a la que acudió con motivo del XVI Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL). "Me gustaría hablar con cada uno de vosotros" afirmó la artista italiana al público durante el acto, en el que no ha dejado de recibir los aplausos de sus seguidores al descubrir su lucero, el decimosexto de este particular Paseo de la Fama. "Estoy muy feliz de estar aquí", añadió Loren, quien añadió que no sabe "cómo agradecer el tener tantos amigos" junto a ella en este homenaje que le ha hecho Fical en reconocimiento a su vinculación con la provincia almeriense, donde en 1971 rodó "Blanco, rojo y...", dirigida por Alberto Lattuada. Loren rememoró el rodaje en España durante 1956 de la película "Orgullo y pasión", en la que compartió cartel con Cary Grant y Frank Sinatra a pesar de que "ni siquiera sabía hablar inglés" en ese momento. Durante la rueda de prensa, a actriz Elena Furiase le mostró una fotografía en la que Loren aparece junto a Lola Flores, abuela de la española. "Te pareces mucho a tu abuela, eres bellísima", le dijo.