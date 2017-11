El cofundador de Netflix: "Con más mujeres en la cima no habría abusos"

| "Con más mujeres en la cima no habría abusos sexuales", asegura Mitch Lowe, cofundador de Netflix, en relación con los escándalos de acoso en Hollywood. "El problema es que hay muchos hombres blancos que cubren lo que otros hombres blancos hacen", sostiene.

Desde que salió a la luz el caso de Harvey Weinstein a comienzos de octubre, la oleada de denuncias por abuso y acoso sexual en Hollywood no ha parado de crecer, salpicando a cineastas como Brett Ratner y a actores como Dustin Hoffman.

Esos y otros casos no habrían estado ocultos durante años ni se habrían llegado a producir, según Lowe, si hubiese habido más "diversidad" en puestos de liderazgo, ya que las mujeres denunciarían "de forma inmediata".

"Es increíble cómo la gente puede aprovecharse de su puesto. Hollywood es uno de los lugares en los que ocurre, pero pasa en todos lados", dice el estadounidense, que, aunque recalca que ya no trabaja en Netflix, no ha dudado en hablar sobre las acusaciones que recaen, entre otros, sobre el actor Kevin Spacey, protagonista de "House of Cards", una de las series estrella de la plataforma. "Yo nunca había escuchado que Spacey haya abusado de jóvenes, pero es curioso que todo el mundo en Hollywood sabía desde hace muchos años que es homosexual", dice el empresario.