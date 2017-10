Björk insinúa que Von Trier la acosó

| La cantante islandesa Björk ha acusado en las redes sociales al director danés Lars von Trier de haberla acosado sexualmente durante el rodaje de "Dancer in the Dark", una denuncia que el cineasta ha negado. En un mensaje en Facebook, Björk compartió su experiencia "con un director danés" sin citar su nombre, aunque solo ha protagonizado esa película, y fue pública su relación conflictiva con Von Trier, el cofundador del movimiento Dogma. "Me di cuenta de que es algo universal que un director pueda tocar y abusar de las actrices a su voluntad y que el mundo del cine lo permite. Cuando lo rechacé de forma repetida, se enfadó, me castigó y creó para su equipo una red de ilusión en la que yo parecía la difícil", aseguró.