Noel Gallagher saca disco con Paul Weller y Johnny Marr

| El próximo 24 de noviembre es la fecha elegida por Noel Gallagher para la publicación de su tercer disco en solitario, acompañado por su banda High Flying Birds, con el título de "Who built the moon?" El contenido de este álbum del músico inglés es fruto de una revitalizadora colaboración de dos años con el renombrado productor, DJ y compositor, David Holmes.

Trabajando entre Belfast y Londres, Gallagher y Holmes han sintonizado tanto pop psicodélico francés como electro clásico, soul, rock, disco y dance para aventurarse con erudición en el mundo del sonido grabado. La puerta del estudio quedó abierta para Paul Weller (órgano en "Holy Mountain") y Johnny Marr (guitarra y armónica en "If Love Is The Law") para señalar un momento crucial en el décimo álbum de estudio de la carrera de Gallagher.

David Holmes, productor de "Who Built The Moon?" comenta: "Va a ser una sorpresa. Creo que la gente ama a Noel y están desesperados por que haga un disco realmente grande, relevante y de canciones bailables. Casi toda la música de Noel son medios tiempos. Este es divertido".