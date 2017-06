Leticia Sabater, expulsada de la isla y del plató

Hay una generación que ha crecido con la amiga de los niños, con Leticia Sabater, que menos mal que ya ronda los cuarenta porque, de no ser así, podrían estar sufriendo algún tipo de trauma viendo la transformación de la presentadora. Y no hablamos del físico no, que si algo tiene Leticia, es que a sus cincuenta años es de esas personas que se niegan a envejecer y sigue embutiéndose en sus modelitos de quinceañera, en sus tops de ombliguito al aire y etcétera. De poco le ha servido el paso por "Cámbiame" donde pidió una imagen más seria para que los productores y realizadores de este país se la tomasen más en serio, que ella reivindica su profesionalidad.

Pues nada, aunque en "Cámbiame" le dieron una vuelta de estilazo de ole, la reina de la "salchipapa" tira al monte y ha vuelto a las andadas. Pero a Leticia Sabater no le ha sentado nada bien que la hayan expulsado de la isla de "Supervivientes", donde el público no la ha apoyado, y entonces ha apostado por llegar como una apisonadora al plató donde Sandra Barneda ha tenido que acabar por expulsarla. Sabater no habla, grita, y reparte para todos, no deja títere con cabeza, sabedora que necesita polémica para seguir quemando cartuchos en otros programas e insinúa, de paso que se ha enamorado del novio de la hija de Rocio Jurado, un chavalín de veinti pocos? ¿Quién te ha visto y quién te ve?

Completamente fuera de sí, ya en el plató, comenzó a insultar a José Luis, concursante de "Supervivientes", diciéndole a su mujer, que estaba en plató, que su marido era un "salido". "No sé cómo estará tu vida sexual pero vigila a tu marido porque falta le hace". La esposa de José Luis, una mujer que no maneja el medio ya que él fue concursante de "Masterchef" no sabía dónde meterse. Siguió Leticia con la madre de Alba Carrillo, a gritos, llamándole "bruja, bruja, bruja" completamente desquiciada, y preguntándole dónde estaba su marido, que desde un primer momento no ha aparecido en los medios ni ha formado parte del concurso. Como no había forma de tranquilizar a Leticia, Sandra Barneda la echó del plató y la amiga de los niños se fue haciéndole un corte de mangas. Eso sí, Leticia se fue a Honduras sin saber cuál era la capital del país a donde viajaba? pero eso para ella es lo de menos.