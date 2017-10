Nueve meses y un día de cárcel y la realización de 55 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Ésta es la pena que aceptó ayer en Vigo un hombre que, tras separarse de su pareja, envió múltiples mensajes amenazantes a través de WhatsApp a la mujer, a la que también acosaba mediante la realización de numerosas llamadas telefónicas. A raíz de esta situación, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo dictó una orden de protección con respecto a la víctima.

La Fiscalía relata en el escrito de acusación que esta situación se prolongó desde la ruptura el 4 de noviembre de 2013 y hasta el 3 de febrero de 2015 y, en particular, desde noviembre de 2014 y hasta esta última fecha. Entre los mensajes que recibió la mujer se encuentran los siguientes: " Eres una mierda, te voy a arruinar la vida, te lo juro por mi padre que te voy a matar; encima llamando a la Policía, esto si que no me lo esperaba; pero sabes lo que te digo, me da igual, que te coja la Policía; ya saldré, ¿qué te crees? ¿que estaré toda la vida en la cárcel?", se señala en el escrito del Ministerio Público. También le llegó a decir: "Te juro que tú y yo nos vamos para el hoyo, eh tía; esto lo tengo yo más claro; mira, por mi padre que está bajo tierra, tú y yo nos vamos a ir a hacerle compañía".

Por estos hechos, el hombre asumió la autoría de un delito de amenazas y otro de coacciones. La juez de Penal 2 de la urbe olívica ya dictó sentencia in voce en la sala.