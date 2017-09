Un vigués cuya novia falleció hace tiempo, condenado por un maltrato de hace cinco años

Un juzgado de Vigo condenó ayer al agresor de una mujer que ya está muerta. El Juzgado de Penal 3 debía juzgar a una pareja que tuvo dos peleas durante el año 2.012. La fiscal solicitaba inicialmente 9 meses de prisión para el varón y una orden de alejamiento de dos años y medio por golpear en el domicilio familiar a su compañera sentimental en brazos y pecho. Pero la condena más elevada era para la mujer. El Ministerio Público pedía 3 años y medio de prisión para ella, ya que lanzó un cenicero a su novio y le causó lesiones.

El juicio no llegó a celebrarse pues la mujer acusada falleció hace ya un tiempo e forma natural, lo que llevó a la fiscal a retirar la acusación contra ella. Además modificó su escrito de acusación dadas las dilaciones indebidas de un caso que data de cinco años atrás y modificó su acusación.

Marco Antonio B.B. aceptó cumplir una pena de 31 días de trabajos para la comunidad. "Preferiría que ella estuviese aquí. Lo habríamos arreglado y solucionado de otra forma", lamentó recordando a su pareja en sede judicial.

El hombre, que salió recientemente de prisión tras pasar casi 4 años por robo, explica: "Estábamos enganchados a las drogas y está claro que algo malo hice. Ahora estoy limpio. Tuve el apoyo de mi familia, pero ella no tenía a nadie. Ni donde dormir, por eso muchas veces la recogí en mi casa, me daba pena. Es muy triste, después me acusaban de quebrantamiento". En cuanto a los malos tratos, Marco Antonio sostiene que "no tolero este tipo de cosas. Ahora tengo a mi hija con ese problema, veremos como lo solucionamos".