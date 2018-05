"Ha sido una pérdida irreemplazable"

La repentina muerte de Berta Álvarez Cáccamo causó una honda consternación en la escena artística gallega. Consultados por FARO, artistas, críticos y comisarios coincidieron en declararse tremendamente conmocionados por la noticia, apuntaron que gran parte de su obra estaba aún por hacer y que su pérdida es irreemplazable.

| A la pintora viguesa Menchu Lamas, la noticia de la muerte de Cáccamo la dejó "paralizada". Lamas se refirió a la artista fallecida como "la más abstracta" de las artistas y destacó su última gran exposición en el CGAC, "Expansión ensayo", comisariada por David Barro, el pasado año. "Ella era abstracción pura. Trabajaba con el agua, que en su obra tenía mucha importancia, y con los tintes de los papeles, de las telas? Trabaja la esencia de la pintura", añadió. "Era una mujer que no solo estaba pintando en su estudio, sino que también estaba preocupada por los acontecimientos que estaban sucediendo en el ámbito cultural, con los recortes, y también por la situación de la mujer en el arte", argumentó.

| David Barro, el comisario de "Expansión Ensayo", calificó la muerte de Cáccamo como "una pérdida irreemplazable". "Es una artista clave para hablar de pintura no solo en Galicia, sino en todo el ámbito peninsular, porque era también muy querida y respetada en Portugal. Traspasó las fronteras gallegas mucho y muy pronto porque consiguió visibilidad muy temprana, ya a finales de los años 80, aunque su generación sea la de los 90", afirmó Barro, quien también destacó el hecho de que la artista fuese capaz de traspasar el techo de cristal de las mujeres en el arte. "Es una de las pocas mujeres que consiguieron tener una obra firme y aceptada durante mucho tiempo cuando, además, en su generación la mayoría de los artistas son hombres, lo que también refuerza el mérito que tiene", afirmó el comisario de arte, que a esta dificultad añadió la de haber apostado por la pintura en un momento en que esta "estaba denostada". En cuanto a su muerte con 54 años, aseguró que ha sido muy prematura, como todo en la vida de Cáccamo, que también comenzó y despuntó en el arte de forma muy temprana.

| Asunta Rodríguez, la galerista de la artista en Galicia, se mostró conmocionada. "Aún estamos asimilando la noticia. Estamos absolutamente desolados por su muerte", afirmó la directora de la galería compostelana Trinta, con la que Berta Cáccamo trabajó desde los inicios de su carrera artística hasta la actualidad. "No nos esperábamos este desenlace", añadió, emocionada, la galerista.

| Javier Buján, comisario de arte y director de la Fundación Laxeiro en Vigo, aseguró sentirse en 'shock' tras la noticia de la inesperada muerte de Berta Cáccamo, a quien le unía una estrecha amistad y muchos amigos en común. "Como artista era sublime y como persona, muy frágil y sensible. Todo le afectaba. Por eso la quería tanto", reconoció. Para Buján, Cáccamo no tuvo en vida el reconocimiento que se merecía, algo que se vio compensado solo en parte, añadió, por el Premio da Cultura Galega en el apartado de plástica que se le concedió el pasado año. "No gozaba del reconocimiento que tenía que tener, algo que pasa con la mayoría de los artsitas. Hay un desfase enorme entre los pocos artistas que pueden vivir del arte y los que apenas sí llegan a fin de mes", expresó.

| Antón Castro, crítico de arte y uno de los primeros comisarios que incluyó a Berta Cáccamo en una exposición colectiva, en Salvaterra do Miño en 1985, en la que también estaba su primo, Darío Álvarez-Basso, se refirió a la artista fallecida ayer como "una gran referencia de la pintura postformalista en Galicia y en España". "Era una artista que en un contexto no pictórico como el de los últimos años mantuvo de una manera heroica la creencia en la pintura, una pintura que se renueva después de la eclosión de los años ochenta y lo que fue en Galicia el 'Atlantismo' dentro de un contexto internacional", explicó Castro, que también destacó la faceta docente de la artista. "Berta Cáccamo ha fallecido, lamentablemente, pero siempre quedará su legado, una obra con una dimensión poética, reflexiva e intelectual, una abstracción puramente emocional que se desmarca de los postulados abstractos tradicionales de Clement Greenberg que consideraba que la abstracción solo debían ser líneas, formas y colores", añadió.

| Para Carlos L. Bernárdez, la cultura gallega perdió ayer a una gran artista en pleno proceso creativo, como demostró la última retrospectiva del CGAC, aunque reconoció que en esos momentos lo que más sentía era la pérdida de la amiga. "Me llamó un amigo común y me quedé en 'shock'. Era una gran amiga desde hacía muchos años; conozco también a su familia y hoy (por ayer), el sentimiento que me embarga es el de la pérdida personal porque era una persona muy próxima, a la que tenía mucho cariño", comentó el crítico de arte, que siguió con mucha atención la trayectoria de la artista desde las páginas de FARO da Cultura. Bernárdez recordó que la artista acababa de editar, además, un libro con su hermano Pepe que aunaba pintura y poesía, "Tinta de luz". "Es una gran pérdida para el arte porque era una artista cuya obra estaba en marcha", insistió.

| Ignacio Pérez-Jofre, pintor y profesor en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra destacó la figura de Berta Álvarez Cáccamo como "una de las artistas más importantes del panorama gallego actual, desde hace tiempo". El artista y profesor madrileño, que compartió docencia con la pintora y dirigió su tesis doctoral, recordó que la "trayectoria sólida" y que se ganó un "constante reconocimiento" de Berta Cáccamo culminó con la gran exposición en el CGAC en 2016. "No podíamos suponer que iba a ser su última retrospectiva, porque este horror final ha sido completamente inesperado, pero esa exposición es una revisión muy acertada de su trabajo", destaca Pérez-Jofre. El pintor lamenta que este final prematuro haya truncado la trayectoria de una artista que "hubiera dado mucho más de sí. Seguía desarrollando su trabajo, para nada podíamos hablar de una obra cerrada".