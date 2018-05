El largometraje "Tódalas mulleres que coñezo" abre el VII Primavera do Cine

Un fotograma de "Tódalas mulleres que coñezo", de Xiana do Teixeiro.

El documental "Tódalas mulleres que coñezo", de Xiana do Teixiero, será el largometraje que abrirá hoy (20.00 horas) en el Auditorio Municipal do Concello la séptima edición del Primavera do Cine de Vigo. Se trata de un documental que recoge las vivencias de diferentes mujeres que evidencian lo masculinizada y violenta que sigue siendo la calle hoy en día.

A través de tres conversaciones con amigas, colaboradoras y estudiantes de secundaria, la directora busca articular un discurso sobre el miedo que no fomente el miedo, un discurso sobre la violencia que no resulte violento. A la proyección de la cinta acudirá su directora de fotografía, Noemí Chantada.

En el mismo espacio, pero a las 22.00 horas se proyectará "Invierno en Europa", de Polo Menárguez, una película documental que narra la dura vida de los emigrantes afganos en Belgrado (Serbia) y su sueño por cruzar la frontera hasta Hungría huyendo del frío extremo. Este largometraje obtuvo la mención especial en la Seminci de Valladolid.

También hoy comenzarán los bloques de cortometrajes lusófonos en el Instituto Camões. El primero, que comenzará a las 19.30 horas, incluirá los títulos "Em algum lugar, amanhã" de André Siqueira; "Deusa", de Bruna Callegari, y "O menino e o louco" de Julia Ferreira. El segundo bloque (21.00 h.) ofrecerá "O forasteiro", de Diogo Cronemberger; "Flores", de Vado Vergara e Henrique Bruch, y "Vidas Cinzas" de Leonardo Martinelli.

El Primavera do Cine se prolongará hasta el próximo día 13 y ofrecerá 11 largometrajes y 33 cortometrajes en su sección oficial.