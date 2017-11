Talentos de instrumentos de cuerda llenan de melodía el Mar de Vigo

Vigo acogió ayer un preludio del VI Concurso de Violín, Viola y Violonchelo "Cidade de Vigo". El Auditorio Mar de Vigo sirvió de escenario del concierto de los ganadores de la pasada edición, acompañados por la Orquesta Universitaria do Minho de Braga bajo la batuta de Maximino Zumalave a quien le prestó el testigo de esta orquesta el director habitual, Ángelo Miguel Quaresma Gomes Martingo.

En el directo de ayer, actuaron Blanca Budiño Cobas ( violonchelo), Jaime Maceira Naya (violín), Elena Manrique (violonchelo) e Ines Issel Burzyñska (violín), ganadores de las categorías C y D en los respectivos instrumentos.

Los vencedores en la edición de 2016 en las categorías A y B actuarán el jueves 23 de noviembre a las 11.30 horas en el Auditorio Mar de Vigo, en una interpretación abierta al público escolar dentro del programa del Concello "Vigo Educa".

Actuarán acompañados por la Orquesta del Conservatorio Superior de Vigo, Lia Rafaela de Marcos e Melo (viola), Zaira Pena Montes (violonchelo), Maria Sá (violín), Carlos Vidal Ballester (violonchelo) y Paula Sastre Niño (violín).

Las pruebas del VI Concurso comenzarán el viernes día 1 en horario de mañana para las categorías A, B, C y D de viola y de A, B y D de violonchelo. En horario de tarde se celebrarán las pruebas de violonchelo C y violín A. El sábado día 2 en horario de mañana se celebran las pruebas de violín D y C y de tarde las correspondientes a la Categoría B. A última hora de la tarde del sábado empezarán las finales, con las de Viola y Violonchelo A. Las finales de las categorías D, C y B de violonchelo se celebrarán a primera hora del domingo dia 3 y a continuación las finales de las categorías A, B, C y D de violín.

El jurado de la edición de este año está presidido por Maximino Zumalave, director asociado de la Real Filharmonía de Galicia. Entre sus miembros, Enrique Iglesias, responsable de la Orquesta de Niños de la Sinfónica de Galicia; Iminas Kucinskas, profesor de violonchelo en la Escuela Profesional de Música de Viana do Castelo y en el Conservatorio Mayeusis de Vigo, entre otros.

La sexta edición del Concurso Violín, Viola y Violonchelo "Cidade de Vigo" está organizado por la Asociación Galega de Instrumentos de Corda (AGIC) con la colaboración del Concello de Vigo y las empresas Ibercisa Deck Machinery y Mepronor. La presidenta de la Asociación, Elizabeth Taylor, ha destacado el nivel del concurso y cómo se ha ido convirtiendo en un concurso clave en la Península Ibérica, con la participación de 60 estudiantes, gracias a ser un encuentro de músicos en el que se fomenta el aprendizaje y la amistad entre los participantes.