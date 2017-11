Mayumaná se reinventa a ritmo de Estopa y con la versión actual de Romeo y Julieta

Mayumaná, el grupo internacional de percusión y baile con base en Israel, ha decidido dar un giro en su carrera y reinventarse; al menos, en su nuevo espectáculo, Rumba! El show, de casi hora y media de duración, llega hoy a Vigo donde se pondrá en escena hasta el domingo en el teatro de AFundación (20,30 horas). En esta pieza, el elenco baila, canta y toca en directo a ritmo de Estopa poniendo en escena una versión moderna de Romeo y Julieta.

José María Cámara, productor de la obra, explicaba ayer a FARO que el detonante de incluir los temas de Estopa en el musical tuvo lugar "cuando uno de los creadores de Mayumaná quería enriquecer la propuesta. Sentía que tenía que incorporar más elementos. Hacía tiempo que se había comprado un disco de Estopa en una tienda de discos. Durante mucho tiempo, lo escuchó en su casa hasta que pensó que podía enriquecer Mayumaná con la música de Estopa. Fue un encuentro de talento con talento".

Respecto al cambio de filosofía, Cámara recordó que "Mayumaná" es una palabra hebrea que significa habilidades. Añadió que la esencia prosigue pero reforzada: "En este caso, toda la música del espectáculo es en directo, no hay ni una sola nota enlatada. Los once artistas en escena no solo bailan, hacen ritmos de percusión, cantan y tocan todos los instrumentos. Es un espectáculo más completo que los que venía haciendo el grupo".

Conflicto amoroso y familiar

Para dar mayor profundidad, han armado la pieza con un argumento teatral que guiña el ojo a Romeo y Julieta o West Side Story y cuyas vicisitudes procede de las letras de Estopa. "El conflicto se produce porque son dos familias que habitan en el mismo barrio y cada una de ellas tiene un bar. Como son competencia, acaban llevándose mal. Uno de ellos es el bar de tapas Muñoz, que es un homenaje a los hermanos del grupo Estopa; y el otro se llama Tapas Giménez que es un homenaje a "El del medio de los Chichos". Un día, aparece el amor entre la chica de uno de los bares y el chico de la otra tapería. Se monta la gresca pero el final es feliz. Todo esto sucede con el repertorio de más éxito de Estopa, unas 14 canciones", detalla el productor.

No obstante, como novedad, se incluye un tema inédito, "Miriam", sobre la protagonista femenina del espectáculo. "Es una canción compuesta en clave femenina, en la que la chica cuenta el drama que lleva detrás", añade Cámara.

El productor recuerda también la "fascinación" que sintieron los hermanos Muñoz cuando oyeron sobre el proyecto, encantados de que se hiciese una obra con sus canciones.

Los lectores que tengan previsto acudir a la pieza han de saber que habrá un maestro de ceremonias, al estilo Cabaret, Marcos Martínez (Grison), que tocará la guitarra, percusión, además de cantar y actuar como narrador. Como guinda, este artista, que ha sido campeón mundial de una especialidad de beatbox (habilidad consistente en utilizar la propia boca, labios, lengua y voz para emitir sonidos y ruidos de percusión o notas musicales), realizará también demostraciones de esta disciplina.

José María Cámara añade que se trata de una obra "coral en la que casi todo el mundo tiene un papel protagonista". Según explicó en una entrevista a FARO lo difícil no fue encontrar al elenco sino entrenarlo. Los ensayos diarios duraron más de tres meses y tenían como fin formarlos en nuevas habilidades. Fue el caso de María Ordóñez, la protagonista femenina de la pareja del conflicto. "Es una mujer que canta muy bien, que ha hecho mucho teatro pero, en su vida, había tocado el bajo o la percusión. Ha sido un trabajo de preparación muy intenso que también ha hecho todo el elenco", apuntó.

En esta ocasión, Rumba! será un espectáculo solo pensado para España y países de Latinoamérica como Argentina o México donde Estopa fue éxito.

El espectáculo, recomendado para todos los públicos, permaneció en escena en Madrid durante seis meses cosechando la afluencia de 100.000 espectadores. En la gira, en su llegada a Vigo, se pondrá en escena hoy jueves a las 20.30 horas; mañana viernes y sábado a la misma hora; a las 17.30 horas del sábado; y a las 17.00 y 19.30 del domingo. En la web de Ataquilla.com, hay oferta de 4x3. Los tiques van desde los 24 a los casi 37 euros más gastos.