Carlos Casares y Otero Pedrayo protagonizan la cata de las "II Xornadas de Cultura do Viño e Literatura"

El Café Vitruvia acogió ayer una nueva sesión de las II Xornadas de Cultura do Viño e Literatura promovidas por el Consello Regulador de la D.O. Ribeiro y coordinadas por el profesor Xavier Castro. En esta ocasión, en la cata se rindió homenaje a Carlos Casares y Otero Pedrayo, ilustres escritores gallegos vinculados tanto en su vida como su obra con la comarca do Ribeiro que fueron desgranados por Castro, intercalando sus invervenciones con la visualización de fragmentos de documentales y también canciones relacionadas con ambos escritores.